Έντουαρντς: «Δεν θέλω να προσπαθήσω να γίνω ο ηγέτης της Βίρτους»

Ο Κάρσεν Έντουαρντς σε δηλώσεις του στάθηκε στο νέο του κεφάλαιο που άνοιξε αυτή την σεζόν με την Βίρτους Μπολόνια, ενώ τόνισε πως δεν είναι απαράιτητο να προσπαθήσει να γίνει ηγέτης της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το αν θέλει να γίνει ηγέτης της ομάδας:

«Δεν νομίζω ότι θέλω απαραίτητα να προσπαθήσω να γίνω ηγέτης. Ο κύριος στόχος μου είναι να είμαι ο καλύτερος που μπορώ. Μου φαίνεται ότι οι ηγέτες είναι σε θέση να ηγούνται, αλλά το πιο σημαντικό είναι να ηγούνται με το παράδειγμά τους»

Για την σχέση του με το Ιβάνοβιτς:

«Νομίζω ότι θέλει να παίζω σκληρά και με τον σωστό τρόπο, ως μέλος της ομάδας. Θέλει όλοι να παίζουμε ως ομάδα. Θέλω να μπορώ να παίζω καλά και να κάνω τα πράγματα που θέλει αυτός».

Για το πως αισθάνεται στην Μπασκόνια:

«Τέλεια. Υπάρχει καλή κουλτούρα και σπουδαία ιστορία εδώ. Στην Μπολόνια, αγαπούν το μπάσκετ και επευφημούν την ομάδα τους. Το έχουμε δει αυτό σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια.»

Για το βεβαρυμένο πρόγραμμα:

«Σκέφτομαι απλώς ένα παιχνίδι τη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό. Η σεζόν είναι μεγάλη, πρέπει να διαχειριστούμε κάθε στιγμή όσο καλύτερα μπορούμε. Αλλά ο σύλλογος έχει όλα όσα χρειάζεται για να το κάνει αυτό».