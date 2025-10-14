Φοινικούντα: Συνελήφθη ο δράστης της διπλής δολοφονίας

Την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του συνελήφθη από αστυνομικούς που ήδη τον είχαν εντοπίσει.

Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκεται ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο άνθρωπος που κατονόμασε ο 22χρονος ως το πρόσωπο που πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άντρες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές την ώρα που έβγαινα από το σπίτι του συνελήφθη από αστυνομικούς που ήδη τον είχαν εντοπίσει και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να τον συλλάβουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη εδώ και αρκετές ημέρες οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών που ερευνούν την συγκεκριμένη υπόθεση είχαν αρκετά στοιχεία τόσο για το προφίλ των δραστών του διπλού φονικού όσο και για τον αριθμό των ατόμων που μπορεί να συμμετείχαν με κάποιο τρόπο σε αυτό.



Ο 22χρονος, ο οποίος προσήλθε ΓΑΔΑ και συνελήφθη και ισχυρίζεται πως κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον δολοφονηθέντα ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, έχει κατονομάσει τον συνομήλικό του ο οποίος σύμφωνα με τα λεγόμενα του οπλοφορούσε χωρίς ο ίδιος να το ξέρει και πυροβόλησε τους δύο άνδρες που βρέθηκαν δολοφονημένοι μέσα στην εγκατάσταση της κατασκήνωσης.

Τις προηγούμενες ημέρες, όμως, υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις πως η υπόθεση αυτή είχε κι άλλες προεκτάσεις και η έρευνα με αφορμή τις ενδείξεις αυτές συνεχίζεται.

Σύμφωνα πάντα με ασφαλείς πληροφορίες, ήδη έχουν εξαχθεί κάποια πρώτα συμπεράσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που είχε γίνει σε ύποπτους για το διπλό φονικό.

