Από δύο ελληνικές ασίστ η Εθνική «καταδικάστηκε» σε απίστευτη αυτοχειρία και πικρό αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Η κυνική Δανία τελείωσε κάθε ελπίδα (3-1), η Ελλάδα οφείλει να μάθει από τα αδιανόητα λάθη και να είναι στο Euro 2028. Αποστολή στην Κοπεγχάγη: Γιώργος Φραδελάκης

Βατερλώ για την Εθνική ομάδα στο «Πάρκεν», γνώρισε έκανε νέο ρεσιτάλ λαθών και γνώρισε νέα βαριά ήττα από τη Δανία, που την αφήνει οριστικά εκτός Μουντιάλ. Η Γαλανόλευκη πήγε για «τελικό» στην Κοπεγχάγη, με το τρίποντο να είναι μονόδρομος για να μείνει ζωντανή, αντ’ αυτού όμως δέχτηκε ένα νέο στραπάτσο από τους Δανούς με ρεσιτάλ λαθών και «δώρων» στην αντίπαλό της από τη μεσοαμυντική της γραμμή, με αποτέλεσμα να αποκτάει διαδικαστικό χαρακτήρα η συνέχεια των προκριματικών, με τα δύο τελευταία ματς κόντρα σε Σκωτία (εντός) και Λευκορωσία (εκτός), να μην έχουν ουσιαστικό βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Με τέσσερις αλλαγές ο Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε να κατεβάσει την Εθνική ομάδα με τέσσερα νέα πρόσωπα σε σχέση με τον αγώνα στη Γλασκώβη. Ο Βλαχοδήμος αντικατέστησε τον Τζολάκη έπειτα το σοβαρό λάθος του που έφερε το τρίτο γκολ από τη Σκωτία. Ο Ρότα πήρε θέση βασικού αντί του Βαγιαννίδη στα δεξιά της άμυνας, ο Καρέτσας αντί του Μασούρα στο δεξί «φτερό» της επίθεσης και ο Ιωαννίδης στη θέση του Παυλίδη. Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης Τζόλης και Μπακασέτας διατήρησαν τη θέση τους.

Με όλα τα όπλα τους οι Δανοί, που ξεκίνησαν με τους Σμάιχελ, Κρίστενσεν, Άντερσεν, Βέστεργααρντ, Μέλε, Φρόχολντ, Νέργκααρντ, Χιούλμαντ, Ίσακσεν, Χόιλουντ και Ντάμσγκααρντ.

Κι όμως, τίποτα δεν έδειχνε τέτοιο καταποντισμό

Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών, παιχνίδι στιγμών. Ένα γκολ που δεν θα βάλεις εσύ, ένα που θα βάλει ο αντίπαλος και ένα ματς που δείχνει να ξεκινάει εξαιρετικά για εσένα, μπορεί να σε φέρει με την μπάλα στον τοίχο, να μετράς… τεμάχια στην εστία σου. Η Εθνική ομάδα, με τον κόσμο στο πλευρό της ακόμα μία φορά, καθώς στις εξέδρες του «Πάρκεν» βρέθηκαν σχεδόν 2.500 Έλληνες, μπήκα πολύ καλά στο παιχνίδι κι άγγιξε δύο φορές το γκολ.

Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του αγώνα, χάθηκε η κορυφαία ευκαιρία της αναμέτρησης. Ο Καρέτσας βρίσκει τον χώρο από δεξιά για να κάνει τη σέντρα και ο Τσιμίκας σχεδόν ανενόχλητος από την απέναντι πλευρά δεν καταφέρνει να σκοράρει. Τα λεπτά κυλούσαν και η Ελλάδα έδειχνε ότι δεν ήρθε στην Κοπεγχάγη για να… κλέψει το ματς, αλλά για να το κερδίσει στα ίσια. Γλυκιά σέντρα του Καρέτσα στην καρδιά της δανέζικης άμυνας στο 9ο λεπτό, ο Ιωαννίδης πάλεψε όμως δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά. Στην κόντρα επίθεση μάλιστα η Δανία έκανε την πρώτη ευκαιρία της, αλλά ο Βλαχοδήμος μπλόκαρε σταθερά το σουτ Ίσακσεν που βγήκε κατά μέτωπο.

Νέα σπουδαία στιγμή για την Ελλάδα στο 14ο λεπτό, με τον Ιωαννίδη να φεύγει στην πλάτη της δανέζικης άμυνας. Παρά ταύτα ο επιθετικός της Σπόρτινγκ δεν έδωσε στον Καρέτσα που έβγαινε μόνος του από δεξιά, θέλησε να ντριμπλάρει τον αντίπαλό του και να τα κάνει όλα μόνος του, με αποτέλεσμα να κοπεί και να κερδίσει απλώς το κόρνερ. Παρά ταύτα ο ενθουσιασμός με τον οποίο μπήκε η Γαλανόλευκη στο ματς δεν έδειχνε να «ξεφουσκώνει». Το πλάνο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που θέλησε να χτυπήσει τόσο από τα πλάγια την άμυνα της Δανίας, όσο και με μπαλιές στην πλάτη της, έδειχνε να λειτουργεί, δημιουργώντας συνεχώς κινδύνους στα αντίπαλα καρέ. Στο 18’ ο Τζόλης έφυγε στην κόντρα επίθεση, αλλά κλείστηκε από τρεις παίκτες της Δανίας και το σουτ που επιχείρησε υπό πίεση, δεν είχε τύχη.

«Δώρο» Ζαφείρη, γκολ η Δανία

Κι όλα αυτά για να φτάσουμε στο 21’ και να έρθει το πρώτο γκολ της Δανίας, κόντρα στη ροή του αγώνα. Τραγικό λάθος από τον Χρήστο Ζαφείρη, ο οποίος θέλησε να δώσει πάσα στον Βλαχοδήμο, αντ’ αυτού έβγαλε τετ α τετ τον Χόιλουντ κι εκείνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ένα γκολ που εμφανώς «πείραξε» το μυαλό των Ελλήνων παικτών και έδωσε μπουστάρισμα στους Δανούς. Στο 30’. Ο Βλαχοδήμος έκανε δύσκολη απόκρουση σε σουτ του Κρίστενσεν με την μπάλα να κοντράρει. Το χειρότερο όμως ήταν πως η Ελλάδα έδειχνε να μη μπορεί πια να βρει εμπνεύσεις για να απειλήσει και ουσιαστικά δεν απείλησε καμία άλλη στιγμή την άμυνα της αντιπάλου έως το φινάλε του ημιχρόνου.

Εφιαλτικό δίλεπτο και… αντίο

Αντ’ αυτού τι έγινε; Δέχτηκε δύο γκολ μέσα σε ισάρ0θμα λεπτά και ουσιαστικά μπήκε… game over στο ματς! Στο 40’ ο Άντερσεν νίκησε στον αέρα την ελληνική άμυνα, πήρε την κεφαλιά μετά το κόρνερ του Ντάμσγκααρντ και έκανε το 2-0 και αφού πέρασαν μόλις μερικά δευτερόλεπτα, ακολούθησε ένα νέο τραγικό λάθος της ελληνικής άμυνας. Αυτή τη φορά το έπραξε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, που πήγε να κάνει γύρισμα με κεφαλιά, πάλι από τα αριστερά της άμυνας (όπως ο Ζαφείρης), αλλά ο Φρόχολντ έκλεψε, έβγαλε στον Ντάμσγκααρντ που βρέθηκε απέναντι από τον Βλαχοδήμο και εκείνος με πλασέ έγραψε το 3-0 του πρώτου μέρους.

Γκολ και μαζεμένες αλλαγές

Στην επανάληψη ήταν εμφανής η… ξενέρα τους Έλληνες διεθνείς από την τροπή που είχε πάρει το πρώτο ημίχρονο. Με τι κουράγια να παλέψεις σε ένα ματς που θέλεις μόνο νίκη και το χάνεις με 3-0 από τραγικά δικά σου λάθη. Φάνηκε η «αμηχανία» των παικτών του Γιοβάνοβιτς, που έβλεπαν τους Δανούς να πιέζουν και για τέταρτο γκολ στο ξεκίνημα. Στο 52’ ο Βλαχοδήμος μπλόκαρε σταθερά ένα σουτ του Φρόχολντ και πολύ πιο δύσκολα στο 60’, όταν ο Ίσακσεν έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και πήρε περίεργη τροχιά, αλλά ο Έλληνας πορτιέρο έδιωξε με υπερένταση σε κόρνερ.

Σταδιακά πάντως η Ελλάδα βρήκε σφυγμό για να δείξει κάποια αντίδραση. Την αρχή έκανε ο Μπακασέτας που στο 62’ άγγιξε το 3-1 αλλά στο σουτ που επιχείρησε η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Και δεν πέρασε παρά ένα λεπτό για να βρει τελικά η Ελλάδα το γκολ, με τον Ιωαννίδη να φεύγει κατά μέτωπο, να δίνει στον Τζόλη κι αυτός με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή δεν άφησε περιθώρια στον Σμάιχελ. Ήταν το όγδοο γκολ του με την εθνική Ανδρών και δεύτερο στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ένα γκολ που έδωσε εμφανώς ψυχολογία κι άλλαξε εντελώς την εικόνα του ματς στα εναπομείναντα λεπτά. Σε αυτό βοήθησαν και οι αλλαγές του Γιοβάνοβιτς, τέσσερις (!) μαζεμένες, ρίχνοντας Κωνσταντέλια, Παυλίδη, Σιώπη και Μασούρα. Στο 69’ η Ελλάδα έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία για να ξαναμπεί για τα καλά στο παιχνίδι, αλλά ο Σμάιχελ έβγαλε με τα ακροδάκτυλα το σουτ του Κωνσταντέλια. Ακόμα μεγαλύτερη όμως ήταν η ευκαιρία του Παυλίδη στο 79’, όταν έφυγε από δεξιά, νίκησε με το πλασέ του τον Σμάιχελ, αλλά έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Άντερσεν.

Είχαμε μπει πια στην τελική ευθεία του ματς και η κατάσταση έδειχνε -και ήταν- μη αναστρέψιμη για την Εθνική. Ο Βλαχοδήμος κράτησε το 3-1 με μία πολύ δύσκολη απόκρουση, ακολούθως η Ελλάδα απέφυγε ένα τέταρτο τέρμα σε δοκάρι από κόντρες που είχαν οι Δανοί και το τελευταίο σφύριγμα του Όλιβερ βρήκε την Γαλανόλευκη εκτός Μουντιάλ και μεγάλων διοργανώσεων για τουλάχιστον τρία χρόνια ακόμα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΔΑΝΙΑ (Μπράιαν Ρίμερ): Σμάιχελ, Κρίστενσεν, Άντερσεν, Βέστεργααρντ, Μέλε, Φρόχολντ (92’ Ο’Ρίλι), Νέργκααρντ, Χιούλμαντ, Ίσακσεν, Χόιλουντ (70' Μπίρεθ), Ντάμσγκααρντ (70' Έρικσεν)

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κουρμπέλης (64' Σιώπης), Μπακασέτας (64' Κωνσταντέλιας), Καρέτσας (64' Μασούρας), Τζόλης, Ιωαννίδης (64' Παυλίδης)

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Μπαρτ, Μέινγουορινγκ, 4ος Μπρουκς, VAR: Γκίλετ (Αυστρία), Άτγουελ