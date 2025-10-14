Από το ίδιο σημείο όπου ολοκληρώθηκε η περσινή πορεία της ομάδας στο FIBA Europe Cup, από το Παλατάκι, ξεκινάει αύριο το βράδυ η πορεία του ΠΑΟΚ στη φετινή διοργάνωση.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης (15/10, 20:15, ΕΡΤ 2) την Τρέπτσα, η οποία κατέκτησε πέρσι το πρωτάθλημα στο Κόσοβο και διεκδίκησε χωρίς αποτέλεσμα την συμμετοχή στους ομίλους του BCL, μέσα από τα προκριματικά της διοργάνωσης.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε σήμερα το μεσημέρι με προπόνηση στο PAOK Sports Arena, με την συμμετοχή όλων των παικτών που ακολούθησαν το πρόγραμμα της ομάδας, όπου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική.

O Μάρβιν Τζόουνς ήταν και πέρσι στο PΑΟΚ Sports Arena, στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν, αλλά ήταν από την άλλη πλευρά, στον τελικό με την Μπιλμπάο. Είναι εδώ στο ξεκίνημα της φετινής προσπάθειας, φορώντας και πάλι τη φανέλα του ΠΑΟΚ και όπως λέει:

«Ξεκινάμε ένα ταξίδι, αλλά τώρα το μόνο στο οποίο μπορούμε να εστιάσουμε είναι το αυριανό παιχνίδι. Θα πρέπει να έχουμε ένταση στο παιχνίδι μας, να το προσεγγίσουμε σωστά, να παίξουμε ομαδικά και δυνατά».

Μιλώντας για την Τρέπτσα, ο Αμερικανός σέντερ του ΠΑΟΚ είπε: «Πάντα σέβεσαι τον αντίπαλο. Ο προπονητής τους είναι πολύ έξυπνος και αξιόλογος. Γνωρίζουμε ότι οι αντίπαλοί μας θα είναι προετοιμασμένοι. Όλοι θέλουν να κερδίσουν, ειδικά σε μία τέτοια ατμόσφαιρα».

Όσο για την ατμόσφαιρα του περασμένου Σαββάτου στο sold out με τον Ηρακλή: «Είναι κάτι φανταστικό. Υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν κάτι τέτοιο, οπότε το να το απολαμβάνεις συχνά ή σε κάθε παιχνίδι είναι προνόμιο. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ δείχνουν την αγάπη τους, στηρίζουν εμάς, τη νέα ομάδα. Το να έχουμε την στήριξή τους είναι ευλογία».

*Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι: Μάρτιν Βαν Χόι (Βέλγιο), Κίριλε Τβαούρι (Γεωργία), Νιρ Μέιρσον (Ισραήλ).