Αταμάν: «Αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς» - Το σχόλιο για τον Ναν

Ο Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στον Ολυμπιακό τόνισε πως θέλει περισσότεροι παίκτες να συνεισφέρουν στην επίθεση και υπογράμμισε πως δεν ξέρει αν θα αγωνιστεί ο Ναν στους επόμενους αγώνες.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήταν ένα δύσκολο ματς και για τις δύο ομάδες. Τρομερό hustle και από όλους τους παίκτες για να κερδίσουν οι ομάδες τους. Το hustle δεν ήταν αρκετό για να κερδίσουμε εκτός έδρας σε ντέρμπι. Με εξαίρεση 3-4 παίκτες δεν είχαμε συνεισφορά στην επίθεση, κάποιοι παίκτες έπαιξαν χειρότερα από συνήθως. Δώσαμε πολλά επιθετικά ριμπάουντ, έξτρα κατοχές στον Ολυμπιακό. Ήμασταν καλύτεροι στα δίποντα και τρίποντα, αλλά σούταραν περισσότερες βολές από εμάς και πήραν επιθετικά ριμπάουντ. Στο τελευταίο λεπτό είχαμε δύο φορές την ευκαιρία να πάρουμε το ματς αλλά χάσαμε τα σουτ και κέρδισε ο Ολυμπιακό. Το μόνο θετικό είναι ότι χάσαμε στο ντέρμπι μόνο για 4 πόντους. Πιστεύω αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς».

Για το αν είναι καλή αρχή για να παίζει καλά η ομάδα χωρίς τον Ναν: «Αν είσαι μεγάλη ομάδα πρέπει να παίζεις καλό μπάσκετ παντού. Στην ρακέτα, να σκοράρεις τα ελεύθερα σουτ, να παίζεις καλύτερη άμυνα. Ο Σορτς πήρε την ευθύνη χωρίς τον Ναν αλλά δεν είχαμε συνεισφορά από άλλους παίκτες. Ο Τολιόπουλος έκανε τρομερή δουλειά απόψε αλλά χρειαζόμαστε ίδιες συνεισφορές όπως είχαμε πέρσι από άλλους παίκτες».

Για το πως θα μοιράσει τον χρόνο στα γκαρντ μετά την επιστροφή του Ναν: «Όποιος είναι καλύτερος θα παίζει σε κάθε ματς. Ο Σορτς έδειξε τις δυνατότητές του, ξέρουμε αυτές του Ναν. Περιμένουμε τους υπόλοιπους. Όποιος είναι καλύτερος θα παίρνει περισσότερα λεπτά».

Για το αν θα παίξει ο Ναν στα επόμενα ματς: «Δεν ξέρω. Σήμερα στη 13:00 μου είπαν ότι δε θα παίξει. Οπότε δεν ξέρω».