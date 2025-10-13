Συντετριμμένος ο Ζαφείρης: «Χίλια συγγνώμη για το λάθος μου...» (pic)

Ο Χρήστος Ζαφείρης απολογήθηκε για το λάθος του στην Κοπεγχάγη και την ήττα της Εθνικής από τη Δανία.

Καταδικαστική ήττα υπέστη η Εθνική ομάδα χθες στην Κοπεγχάγη από τη Δανία με 3-1, αποτέλεσμα που την αφήνει εκτός τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Αν και η Ελλάδα ξεκίνησε καλά το ματς, ένα τραγικό λάθος του Χρήστου Ζαφείρη στο 22’, σε γύρισμα στον Βλαχοδήμο, έδωσε την ευκαιρία στον Χόιλουντ να ανοίξει το σκορ.

Η «γαλανόλευκη» δεν κατάφερε να αντιδράσει, έχασε τη συγκέντρωσή της και δέχτηκε ακόμα δύο γκολ πριν το τέλος του ημιχρόνου.

Ο 22χρονος διεθνής μέσος θέλησε να απολογηθεί για το λάθος του, ζητώντας συγγνώμη με ανάρτησή του στο instagram.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που ήταν εκεί δίπλα μας και μας υποστήριξε. Χίλια συγγνώμη για το λάθος μου... θα είμαστε πιο έτοιμοι και προετοιμασμένοι για το επόμενο και πάλι συγνώμη», έγραψε χαρακτηριστικά.