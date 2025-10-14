Φιλική ήττα της Βραζιλίας στο Τόκιο από την Ιαπωνία

Ενώ έχανε με 2-0 στο ημίχρονο μετά από γκολ των Πάουλο Ενρίκε (25’) και Γκαμπριέλ Μαρτινέλι (30’), οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τα αμυντικά λάθη των Βραζιλιάνων πριν η κεφαλιά του Αγιάσε Ουέντα στο τέλος σφραγίσει μια διάσημη νίκη.
Ο Τακούμι Μιναμίνο μείωσε σε 1-2 στο 52ο λεπτό, αφού η άστοχη πάσα του Φαμπρίτσιο Μπρούνο επέτρεψε στον επιθετικό να σκοράρει μέσα από την περιοχή.
Εννέα λεπτά αργότερα, η βραδιά του Μπρούνο επιδεινώθηκε καθώς μετά το σουτ του Νακαμούρα, προσπάθησε να διώξει την μπάλα στα δίχτυα του ισοφαρίζοντας σε 2-2.
Στη συνέχεια η Ιαπωνία πίεσε για τη νίκη. Ο αναπληρωματικός Τζούνια Ίτο εκτέλεσε ένα κόρνερ στο 71ο λεπτό, ο Ουέντα έκανε δυνατή κεφαλιά αφού έστειλε την μπάλα στον αμυντικό Λούκας Μπεράλντο.