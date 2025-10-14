Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Γιάννης Κόλλιας

Θρήνος στον κόσμο του ποδοσφαίρου, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο Γιάννης Κόλλιας.

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 91 ετών ο πρώην προπονητής της Εθνικής Νέων και Ελπίδων, Γιάννης Κόλλιας, φέρνοντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Κόλλιας ήταν προπονητής στην Ελπίδων και «έβγαλε» πολλούς από τους ποδοσφαιριστές που μετέπειτα κατέκτησαν το Euro 2004, με μερικούς εξ αυτών, όπως οι Δέλλας, Μπασινάς και Καραγκούνης, να τον αποθεώνουν παλαιότερα σε δηλώσεις τους.

Τραϊανός Δέλλας:

«Ο κυρ Γιάννης για εμάς όλους αλλά κυρίως για εμένα ήταν ο άνθρωπος που πίστεψε περισσότερο απ όλους στο ταλέντο μας όταν είμασταν μικροί.

Έφτιαξε μια ομάδα και την έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης ασχέτως εάν δεν την κατέλαβε. Σημασία έχει ο χαρακτήρας, το ήθος και η παιδαγωγική προσέγγιση που είχε στα πράγματα, τότε ίσως δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε πλέον όμως είναι απόλυτα κατανοητό για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό και τα παιδιά.

Τον ευχαριστώ λοιπόν γιατί πίστεψε σ εμάς, μας καθοδήγησε, μας έδωσε ευκαιρίες! Πολλά από τα παιδιά του έκαναν μεγάλες καριέρες και στέφθηκαν το 2004 Πρωταθλητές Ευρώπης . Ο Γιάννης Κόλλιας έχει την αγάπη, το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη όλων μας»

Άγγελος Μπασινάς:

«Για τον κ. Γιάννη Κόλλια τα λόγια είναι περιττά. Να περιγράψουν την πορεία του ως προπονητή γιατί ήταν ο προπονητής που έκανε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές να δούμε με άλλη ματιά την Εθνική ομάδα και γι’ αυτό δικαιώθηκε με την μετέπειτα πορεία της. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και είναι το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε γι’ αυτόν, ένα παιχνίδι προς τιμήν του στην Κόρινθο».

Γιώργος Καραγκούνης:

«Ο κ. Γιάννης Κόλλιας δεν είναι μόνο πολύ καλός προπονητής. Είναι μεγάλος παιδαγωγός! Μας καθοδήγησε όλα τα παιδιά, εντός αγωνιστικού χώρου κυρίως όμως εκτός γηπέδου κι αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Μας έμαθε πώς να σκεφτόμαστε, πώς να βλέπουμε τα πράγματα κι αυτή η γνώση ήταν σημαντική για την μετέπειτα εξέλιξη όλων μας».