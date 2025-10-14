Τόμοβιτς: «Ο Σφαιρόπουλος μας τηλεφώνησε μετά τη νίκη κόντρα στην Φενερμπαχτσέ»

Ο Τόμισλαβ Τόμοβιτς σε δηλώσεις του έκανε γνωστό πως ο Γιάννης Σφαιρόπουλος επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του μετά τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στη Φενερμπαχτσέ.

Ο Ερυθρός Αστέρας αναμετρήθηκε με τη Φενερμπαχτσέ για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague και κατάφερε να πανηγυρίσει ένα μεγάλο «διπλό» με 86-81.

Ο Τόμισλαβ Τόμοβιτς μίλησε στο «Meridian Sport» και αποκάλυψε πως μετά το ματς ο Γιάννης Σφαιρόπουλος του τηλεφώνησε και τον συνεχάρη για την σημαντική νίκη.

Χαρακτηριστικά είπε: «Μας τηλεφώνησε μετά τον αγώνα και μας συνεχάρη. Το εννοούσα πραγματικά όταν είπα ότι ήταν μέρος αυτής της νίκης. Δουλέψαμε μαζί για δύο σεζόν και αρχίσαμε να προετοιμάζουμε μαζί τον αγώνα με τη Φενερμπαχτσέ. Ήταν φυσικό να τον αναφέρω. Είμαι πολύ ευγνώμων για κάθε μέρα που δουλέψαμε μαζί — είναι ένας πραγματικός κύριος και ένας προπονητής κορυφαίου επιπέδου».