Ομάδες ανέτοιμες, ΚΕΔ και ΕΟΚ πάντα έτοιμες!

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τα απόνερα του πρώτου ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, την ανετοιμότητα και τις απώλειες των δύο ομάδων, την επόμενη ημέρα τους και εξηγεί ποια είναι ακριβώς η νίκη του συστήματος που λυμαίνεται τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Δεν πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος που γνωρίζει τα βασικά του αθλήματος και δεν υποστηρίζει σθεναρά πως είναι πάρα, πάρα πολύ νωρίς για ένα ντέρμπι «αιωνίων». Που να μην υποστηρίζει πως αυτό που θα δούμε στις 2 Ιανουαρίου του 2026, όταν και είναι προγραμματισμένο του επόμενο μεγάλο ντέρμπι (για τη EuroLeague αυτή τη φορά) θα είναι πολύ καλύτερο, πολύ ανώτερο, μιας και οι δύο ομάδες θα βρίσκονται σε έναν τελείως διαφορετικό βαθμό ετοιμότητας και θα είναι έτοιμες να παρουσιάσουν κάτι πολύ καλύτερο.

Όμως, μην είμαστε άδικοι. Αν συνυπολογίσουμε τον μεγάλο βαθμό ανετοιμότητας και των δύο αλλά και τις κομβικές απουσίες και των δύο (Ουόκαπ, Φουρνιέ από τη μία και Ναν από την άλλη χωρίς να υπολογίζουμε τους παίκτες που είναι εκτός εδώ και πολύ καιρό), τότε δε θα πρέπει να έχουμε παράπονο για την εικόνα που παρουσίασαν οι ομάδες και το παιχνίδι που παρακολουθήσαμε.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο τελικός νικητής στις… λεπτομέρειες. Νοκ άουτ, δεν υπήρχε, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τις λεπτομέρειες, είχαν την τύχη με το μέρους τους σε κρίσιμα σημεία και πήραν το ροζ φύλλο αγώνα με μια διαφορά 4 πόντων που δεν κρίνει πολλά. Και αυτό γιατί την ημέρα που οι παίκτες του Ολυμπιακού πάνε στο «Telekom Center Athens» για τον αγώνα του δεύτερου γύρου οι ομάδες είναι ισόβαθμες, το +4 είναι μια κατάσταση την οποία μπορεί εύκολα να τη διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός. Αλλά ας μην προτρέχουμε.

Το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού εν όψει της συνέχειας

Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος νικητής του πρώτου ντέρμπι της σεζόν και έχει την ευκαιρία να διαχειριστεί με μεγαλύτερη άνεση και ανακούφιση (όπως χαρακτηριστικά είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας) την επόμενη ημέρα και το δύσκολο πρόγραμμα που περιμένει την ομάδα του. Ο Έλληνας τεχνικός είδε τους παίκτες του, σε ένα μοιρασμένο παιχνίδι, να είναι πιο προσεκτικοί και πιο τυχεροί στο τέλος και να εκμεταλλεύονται πρόσωπα και… καταστάσεις, ώστε να φτάσουν στην νίκη. Είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία της ομάδας του Πειραιά πως αυτή η νίκη ήρθε χωρίς τους Τόμας Ουόκαπ και Εβάν Φουρνιέ και σίγουρα θα δώσει ηρεμία και χρόνο στον Έλληνα τεχνικό για να δουλέψει πιο ήρεμα.

Το... παζλ της ήτττας

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός πέταξε στα σκουπίδια το πρώτο εξαιρετικό του ημίχρονο, όπου είχε επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του και έκανε ότι ήθελε. Η απουσία του Ναν δεν φάνηκε στο ελάχιστο και αυτό γιατί ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Τι Τζέι Σορτς να… οργώνει το παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και τον Βασίλη Τολιόπουλο να έχει… ντυθεί Ναν και να «εκτελεί» από παντού. Στο τέλος όμως οι «πράσινοι» ήταν άτυχοι (αποκορύφωμα το χαμένο λέι απ του Κώστα Σλούκα, που 10 φορές να το κάνει τις 9 θα το βάλει, με τον αρχηγό του «τριφυλλιού» να βρίσκεται μια ανάσα από το να «καθαρίσει» μόνος του το ματς), ήταν απρόσεκτοι σε κάποιες φάσεις και ήταν και ανήμποροι να αντιδράσουν σε κάποιες άλλες, μιας και άλλοι αποφάσιζαν γι αυτούς.

Ο Γκραντ και το "5άρι"

Ο Παναθηναϊκός χθες, αγωνιστικά, «πληγώθηκε» από την άμυνά του. Ήταν ξεκάθαρο ότι οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην αμυντική τους λειτουργία και αυτό φάνηκε και στο ντέρμπι. Από τη μία το θέμα που αντιμετωπίζει στο «5» ο Παναθηναϊκός από τον συνδυασμό της παρουσίας του Γιούρτσεβεν που κάνει συγκεκριμένα πράγματα και από την ανετοιμότητα του Χολμς (που ακόμα δείχνει να είναι σε ρυθμούς ΝΒΑ) και από την άλλη το ντεφορμάρισμα του Τζέριαν Γκραντ ο οποίος είναι πολύ μακριά από τον καλό, γνωστό του εαυτό. Και δεν αναφερόμαστε στο τρίποντο – πέναλτι που έχασε από τις 45 μοίρες, αλλά στο γεγονός ότι δεν είναι καλά αμυντικά και αυτό επηρεάζει όλη την ομάδα του «τριφυλλιού».

Ο Σορτς πάτησε γκάζι και ο Τολιόπουλος... ντύθηκε Ναν

Στα θετικά της βραδιάς ο Τι Τζέι Σορτς. Ο Αμερικανός του «τριφυλλιού», χωρίς να το γνωρίζει ο ίδιος, έδωσε τις δικές του απαντήσεις σε όλους εκείνους του… γραφικούς οι οποίοι βγήκαν να τον τελειώσουν και τον χαρακτήριζαν περίπτωση Λορένζο Μπράουν. Παικτάρα ο Μπράουν, παικτάρα και ο Σορτς. Για να μην παρεξηγούμαστε. Το ότι ο πρώτος δεν έπιασε στον Παναθηναϊκό δεν λέει τίποτα απολύτως για την τεράστια αγωνιστική του αξία. Από την άλλη ο παίκτης του «τριφυλλιού» θέλει χρόνο και χώρο για να ξεδιπλώσει το πλούσιο ταλέντο του και χθες πήρε μπόλικη… ψυχολογία. Όσο για την κουβέντα που θέλει το δίδυμο Σορτς – Ναν να μην μπορεί να λειτουργήσει θα καταρριφθεί άμεσα και αυτή. Και μετά θα βρεθεί κάποια άλλη για να «χτυπηθεί» ο Παναθηναϊκός. Μαθημένα τα βουνά στα… χιόνια.

Και φυσικά δε μπορεί να περάσει απαρατήρητη η εντυπωσιακή εμφάνιση του Βασίλη Τολιόπουλου, ο οποίος ουσιαστικά χθες κατέθεσε τα διαπιστευτήριά του στο υψηλότερο επίπεδο, ενώ για ένα ακόμα ματς ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ απέδειξε ότι διανύει μια εξαιρετική περίοδο φόρμας και είναι… υπερπολύτιμος για τον Παναθηναϊκό.

Πλέον τα πράγματα είναι απλά για τον Παναθηναϊκό. Όσο πιο γρήγορα οι «πράσινοι» αφήσουν πίσω τους το χθεσινό τόσο πιο γρήγορα θα… κοιτάξουν μπροστά και θα προχωρήσουν. Την Τετάρτη ακολουθεί η Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ και την Παρασκευή η Εφές στην Τουρκία. Χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει…

ΥΓ1: Η διαιτησία δεν έπαιξε ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα του χθεσινού αγώνα. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι ήταν καλή, ή ότι περνάει στο… απυρόβλητο. Η φάση του Νιλικίνα να γκρεμίζει τον Σλούκα και οι διαιτητές να δίνουν δύο βολές στον Μιλουτίνοφ είναι ντροπή για την διαιτησία. Όπως ντροπή είναι και η φάση με τον Βεζένκοφ να χρησιμοποιεί λαβή ελληνορωμαϊκής πάλης και να ξαπλώνει στο παρκέ τον Σορτς για να πετύχει καλάθι σε μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις του αγώνα. Και να μην ανοίγει μύτη. Αυτή όμως είναι η «νίκη» του συστήματος. Επειδή στο παρελθόν έχουμε δει όργια τύπου Μαγκλογιάννη να βγαίνουν και να λένε ότι «ΟΚ μωρέ, καλή η διαιτησία. Έχουμε δει και χειρότερα». Και αυτό είναι ότι πιο βρώμικο μπορεί να ειπωθεί. Και αυτό είναι έργο Βαγγέλη Λιόλιου.

ΥΓ2: Ο Ολυμπιακός δικαίως πανηγυρίζει την χθεσινή νίκη, αλλά αν μείνουμε στην ουσία των πραγμάτων όλοι καταλαβαίνουμε ότι το χθεσινό +4 των «ερυθρόλευκων» δεν δίνει τίποτα ουσιαστικό στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αναφορικά με την υπόθεση της πρωτιάς στη Stoiximan GBL. Το +4 ανατρέπεται πολύ εύκολα στο Μαρούσι. Αν οι δύο ομάδες τότε είναι ισόβαθμες.

