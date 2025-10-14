ΠΑΟΚ Β: Η έλλειψη εμπειρίας και η «κομβική» τριάδα αγώνων

Η έλλειψη εμπειρίας είναι αυτό που «στοίχισε» στις πρώτες αγωνιστικές του ΠΑΟΚ Β, με την τριάδα αγώνων μετά το παιχνίδι με τον Ηρακλή να κρίνει πολλά.

Ο Δικέφαλος κρατούσε στα... χέρια του μία νίκη που την χρειαζόταν πολύ στην Καβάλα, παρόλα αυτά οι Αργοναύτες «χτύπησαν» στο τέλος, με την εικόνα να επαναλαμβάνεται.

Ένας ΠΑΟΚ Β πολύ νεανικός και ανανεωμένος την φετινή σεζόν, ο οποίος ψάχνει... πατήματα και χημεία, κάτι στο οποίο στάθηκε και ο Νίκος Καραγεωργίου στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι της Κυριακής (12/10).

Ψάχνοντας «πατήματα», χημεία και... εμπειρία

«Έχω παιδιά 17-18 και 19 ετών, τα οποία μπορεί να... κατεβάζουν διακόπτη μέσα στον αγώνα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο έμπειρος τεχνικός, όσον αφορά το κόμματι που «πληγώνει» έως τώρα τους Θεσσαλονικείς.

Τα «κενά» διαστήματα στα πρώτα παιχνίδια, αλλά και η έλλειψη εμπειρίας στα τελευταία λεπτά του αγώνα είναι κάτι που «διορθώνεται» τόσο μέσα από τη δουλειά, κυρίως όμως μέσα από τα συνεχόμενα παιχνίδια, τα πρώτα σε επαγγελματικό επίπεδο για τα περισσότερα παιδιά.

Χαρακτηριστικό είναι πως στο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής απέναντι στον Αστέρα Β, οι «ασπρόμαυροι» δέχτηκαν το γκολ στο 85ο λεπτό, ενώ στο «Ανθή Καραγιάννη» της Καβάλας το γκολ ισοφάρισης του Μπρέγκου ήρθε στο 81ο λεπτό αντίστοιχα.

Μία «συνθήκη» που σχολίασε στις δηλώσεις του στο SDNA ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Β, Βασίλης Νικολακούλης, υπογραμμίζοντας πως είναι μία καινούρια ομάδα, η οποία εξακολουθεί να «χτίζεται».

Η «κομβική» τριάδα αγώνων

Όλα αυτά, λίγα 24ωρα πριν το πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Ηρακλή (18/10 14:00) στο Καυτανζόγλειο και πριν από μία «κομβική» τριάδα αγώνων, με την οποία θα ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Ο Δικέφαλος θα υποδεχτεί στο γήπεδο της Καλαμαριάς τον Νέστο Χρυσούπολης (25-26/10) και τον Μακεδονικό (1-2/11), πριν βρεθούν στην κοντινή Χαλάστρα να αντιμετωπίσουν τον Καμπανιακό (8-9/11), τρεις ομάδες με παρόμοια βαθμολογική συγκομιδή με την ομάδα του Νίκου Καραγεωργίου.