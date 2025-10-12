Η ήττα από την Αλβανία οδήγησε τον προπονητή της Σερβίας σε παραίτηση

Η Σερβία ηττήθηκε εντός έδρας από την Αλβανία και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Ντράγκαν Στοΐκοβιτς να παραιτηθεί.

Μετά το τέλος του αγώνα και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο προπονητής της εθνικής Σερβίας, Ντράγκαν Στοϊκοβιτς, ανέλαβε την ευθύνη της οδυνηρής ήττας και υπέβαλε την παραίτησή του.

«Εδώ και πολύ καιρό τώρα, βρίσκομαι υπό τεράστια πίεση. Δεν περίμενα ότι θα μπορούσαμε να χάσουμε από την Αλβανία. Το πρώτο ημίχρονο ήταν καλό από την πλευρά μας. Προσπαθούσαμε να βάλουμε γκολ, αλλά η Αλβανία ήταν αρκετά καλά οργανωμένη. Ό,τι κάναμε δεν απέδωσε καρπούς. Μην επικρίνετε τους παίκτες. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μου.

Όλοι γνωρίζετε ότι εργάζομαι υπό απίστευτη πίεση εδώ και πολύ καιρό. Λέγοντα πράγματα για μένα που δεν ισχύουν. Ήταν δύσκολο να τα διαχειριστώ όλα αυτά. Αυτή η ήττα δεν έπρεπε να είχε έρθει για την εθνική ομάδα. Αναλαμβάνω την ευθύνη ως επικεφαλής της εθνικής ομάδας. Λυπάμαι που έχασε η Σερβία, δεν είμαι πια σημαντικός εδώ».