Απίστευτη ατυχία στην Μπαρτσελόνα - Εκτός και ο Ραφίνια ενόψει Ολυμπιακού!

Η αποθεραπεία του Ραφίνια στην Μπαρτσελόνα δεν πηγαίνει τόσο καλά όσο θα περίμεναν οι «μπλαουγκράνα» με αποτέλεσμα να τίθεται νοκ-αουτ για τα παιχνίδια με Τζιρόνα και Ολυμπιακό. «Τρέχει» για να προλάβει το «clasico» ο Βραζιλιάνος εξτρέμ!

Η Μπαρτσελόνα «μετρά τις πληγές» της μετά τους απανωτούς τραυματισμούς που έχουν υποστεί συνολικά πέντε ποδοσφαιριστές της!

Τα προβλήματα τραυματισμών καλά... κρατούν για το σύνολο του Χάνσι Φλικ, ο οποίος «πονοκεφαλιάζει» ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων σε Champions League και La Liga.

Μετά τους Λεβαντόφσκι, Όλμο, Γκαρθία, Γκάβι, οριστικά εκτός για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League τίθεται και ο Ραφίνια. Παραμένουν επίσης αμφίβολοι ενόψει «ερυθρόλευκων» οι Γιαμάλ και Φερμίν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ξένα Μέσα, η αποθεραπεία του Βραζιλιάνου άσου δεν πηγαίνει τόσο καλά όσα περίμεναν οι Ισπανοί με αποτέλεσμα η επάνοδος του στα γήπεδα να πηγαίνει πιο πίσω χρονικά και έτσι θα χάσει τα παιχνίδια με Τζιρόνα για την La Liga και με τον Ολυμπιακό για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στις 21 Οκτωβρίου στο Μονζουίκ.

Θα κάνει αγώνα... δρόμου για να προλάβει το «clasico» με την Ρεάλ Μαδρίτης στις 26 του μηνός, ενώ απεναντίας ο Φεράν Τόρες θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τα παιχνίδια κόντρα στους Πειραιώτες και στην «Βασίλισσα».