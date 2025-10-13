Πανευρωπαϊκός διασυρμός: «Τρελό ότι δεν δόθηκε αυτό το φάουλ στον Σλούκα» έγραψε ο Μπλοσομγκέιμ!

Περνάει τα σύνορα η παρέα του Βαγγέλη Λιόλιου και της ΕΟΚ καθώς ο MVP της Μονακό στον περυσινό ημιτελικό με τον Ολυμπιακό ξεκίνησε να γελάει βλέποντας τη φάση-σκάνδαλο και κατέληξε γράφοντας ότι είναι «τρελό που δεν δόθηκε αυτό το φάουλ».

Πανευρωπαϊκός διασυρμός για την τριάδα Τσιμπούρη, Καρπάνου, Μπακάλη, τον επικεφαλής Ηλία Κορομηλά και την ΕΟΚ του Λιόλιου καθώς πλέον τα σχόλια δεν περιορίζονται εντός των συνόρων λόγω της μεγάλης δημοσιότητας και έκτασης που λαμβάνουν τα ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.

Ο Τζάρον Μπλοσομγκέιμ πήρε θέση για τη φάση του Σλούκα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και χαρακτήρισε τρελό το φάουλ που δεν δόθηκε στον αρχηγό του «τριφυλλιού».

Ο άσος της Μονακό αρχικά σχολίασε τη φάση του Σλούκα με το φάουλ που δόθηκε στον παίκτη του Παναθηναϊκού τελικά, τονίζοντας πως είναι άγριο.

Για να συνεχίσει και να δώσει διευκρινήσεις, ξεκαθαρίζοντας πως η απόφαση να μην δοθεί από τους τρεις διαιτητές το φάουλ είναι τρελή.

Δείτε την σχετική ανάρτηση: