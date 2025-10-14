Σκληρή κριτική του Κουτλουάι στον Παπαγιάννη! (vid)

Ο άλλοτε «πράσινος», Κουτλουάι, κλήθηκε να σχολιάσει την απόδοση του "Big Papa" στο πλαίσιο εκπομπής του "Socrates" και άσκησε έντονη και σκληρή κριτική.
«Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω τον Παπαγιάννη. Είναι σαν χαρτί, δεν παίρνει ριμπάουντ», ανέφερε ο «Ίμπο» και συνέχισε λέγοντας:
«Περιμένεις να κάνει καμία τάπα σε δύο ματς ή να βάλει κανένα τρίποντο...».
Το σχετικό απόσπασμα:
Anadolu Efes’te Papagiannis’in performansı:— Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) October 13, 2025
İbrahim Kutluay: Papagiannis’i anlamıyorum ama ya. Kâğıt helva gibi ya. Ribaund almıyor.. 2 maçta blok yapacak, üçlük sokacak diye bekliyorsun..
(Socrates) pic.twitter.com/4dtqal9bea