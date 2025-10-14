Σκληρή κριτική του Κουτλουάι στον Παπαγιάννη! (vid)

Ο Ιμπραϊμ Κουτλουάι άσκησε σκληρή κριτική στον Γιώργο Παπαγιάννη, μετά το κακό ξεκίνημα του Έλληνα σέντερ με τη φανέλα της Αναντολού Εφές.

Ο άλλοτε «πράσινος», Κουτλουάι, κλήθηκε να σχολιάσει την απόδοση του "Big Papa" στο πλαίσιο εκπομπής του "Socrates" και άσκησε έντονη και σκληρή κριτική.

«Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω τον Παπαγιάννη. Είναι σαν χαρτί, δεν παίρνει ριμπάουντ», ανέφερε ο «Ίμπο» και συνέχισε λέγοντας:

«Περιμένεις να κάνει καμία τάπα σε δύο ματς ή να βάλει κανένα τρίποντο...».

Το σχετικό απόσπασμα: