Αϊζάια Τόμας: «Αν είχα ύψος 1,88μ. θα ήμουν ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών»

Ο Αϊζάια Τόμας βρέθηκε καλεσμένος στο podcast Got Stole δηλώνοντας πως αν είχε ύψος 1.88μ. θα ήταν ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.

Ο Αϊζάια Τόμας φιλοξενηθήκε στο podcast Got Stole και έκανε ένα εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, σχόλιο για το ύψος του. Ο πρώην γκαρντ των Μπόστον Σέλτικς και δύο φορές All-Star ανέφερε πως αν είχε ύψος 1.88μ. θα ήταν ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Αν είχα ύψος 1,88 μ., θα ήμουν ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Θέλω να πω, έχω ήδη ξεπεράσει τα μέλη του Hall of Fame. Δεν υπάρχει περίπτωση παίκτες με ύψος 1,88μ. να μπορούν να κάνουν αυτό που έκανα εγώ στα 1,65 μ. Από αυτή την άποψη, είμαι ένας από τους καλύτερους»,