Ξεχωρίζει το Πανιώνιος - Εθνικός, απευθείας στους «8» ο Ολυμπιακός

Ενδιαφέροντα ζευγάρια «έβγαλε» η σημερινή κλήρωση του κυπέλλου υδατοσφαίρισης γυναικών.

Ο «πρόωρος» τελικός αποφεύχθηκε, καθώς η πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη και ο κυπελλούχος Ολυμπιακός δεν μπορούν να συναντηθούν πριν την καταληκτική αναμέτρηση. Στην Α΄ φάση (όπου μετέχουν οκτώ ομάδες της Α1, ενώ προκρίνονται άνευ αγώνος οι πρώτες τέσσερις του περσινού πρωταθλήματος) ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον Εθνικό, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Βουλιαγμένης στην οκτάδα. Ο Ολυμπιακός, με τη σειρά του, πέρασε απευθείας στα προημιτελικά, όπου θα φιλοξενήσει τη Γλυφάδα, ενώ μία θέση στο final-4 θα εξασφαλίσει ομάδα που ήταν εκτός πρώτης εξάδας στο περσινό πρωτάθλημα (ΠΑΟΚ, ΝΕ Πατρών, Ηλιούπολη ή Χανιά).

Αναλυτικά η κλήρωση του κυπέλλου γυναικών:

Α΄ ΦΑΣΗ (5/11/2025)

ΠΑΟΚ-ΝΕ Πατρών (1)

Ηλιούπολη-Χανιά (2)

ΝΟ Πατρών-Ρέθυμνο (3)

Πανιώνιος-Εθνικός (4)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (26/11/2025

Νικητής 3-Άλιμος (5)

Βουλιαγμένη-Νικητής 4 (6)

Νικητής 2-Νικητής 1 (7)

Ολυμπιακός-Γλυφάδα (8)

FINAL-4 (3-4/4/2026)

Νικητής 5-Νικητής 6

Νικητής 7-Νικητής 8