Φουλ των αλλαγών η Εθνική κόντρα στη Δανία!

Με τέσσερις αλλαγές η ενδεκάδα της Εθνικής ομάδας για τον "τελικό" με τη Δανία στο "Πάρκεν". Αποστολή του SDNΑ στην Κοπεγχάγη: Γιώργος Φραδελάκης

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατεβάζει με τέσσερις αλλαγές την Γαλανόλευκη στο... δίχως αύριο παιχνίδι με τη Δανία, για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος παίρνει φανέλα βασικού αντί του Τζολάκη στο τέρμα, ο Φώτης Ιωαννίδης στην κορυφή αντί του Παυλίδη, ο Καρέτσας αντί του Μασούρα δεξιά στην επίθεση και ο Λάζαρος Ρότα αντί του Βαγιαννίδη στο δεξί άκρο της άμυνας.

Από εκεί και πέρα ο Τσιμίκας, με τους Μαυροπάνο και Κουλιεράκη παραμένουν στην αμυντική γραμμή. Δίδυμο στα χαφ οι Ζαφείρης και Κουρμπέλης, με τον Μπακασέτα πιο μπροστά τους, τους Τζόλη-Καρέτσα στα δύο άκρα της επίθεσης και τον Ιωαννίδη μπροστά τους.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Μιχαηλίδης, Παντελίδης, ενώ στον πάγκο βρίσκονται οι: Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Μουζακίτης, Μασούρας, Δουβίκας, Παυλίδης, Χατζηδιάκος, Κωνσταντέλιας, Μάνταλος, Γιαννούλης και Σιώπης.

Ο Μπράιαν Ρίμερ ξεκινάει για τη Δανία με τον Σμάιχελ στα γκολπόστ, τους Κρίστενσεν, Άντερσεν, Βέστεργααρντ, Μέλε στην άμυνα, τους Φρόχολντ, Νέργκααρντ, Χιούλμαντ στη μεσαία γραμμή και τους Ίσακσεν, Χόιλουντ, Ντάμσγκααρντ στην επίθεση.

