DAZN για Ελ Κααμπί: «Ο ήρωας του Μεντιλίμπαρ!»

Η πλατφόρμα «DAZN» αποθέωσε τον επιθετικό του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί για τα κατορθώματα του με την ομάδα του Πειραιά, «πλέκοντας το εγκώμιο» του με άκρως κολακευτικά λόγια!

Αποθέωση Αγιούμπ Ελ Κααμπί! «Ο ήρωας του Μεντιλίμπαρ που ξεπέρασε τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Καρίμ Μπενζεμά στην Ευρώπη, απειλεί την Μπαρτσελόνα: «Είναι ένα μείγμα Ντρογκμπά και Ετό», αναφέρει η πλατφόρμα DAZN για τον Μαροκινό σέντερ φορ του Ολυμπιακού.

Και συνεχίζει: «Μόλις πριν από λίγα χρόνια, ο Αγιούμπ Ελ Καάμπι ήταν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στο Champions League. Αλλά σήμερα, στα 32 του, είναι ο επιθετικός που μπορεί να καυχηθεί ότι έχει καταρρίψει ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ που κατείχαν οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Καρίμ Μπενζεμά και Ρανταμέλ Φαλκάο.

Τώρα, αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο Champions League και εμφανίζεται με κόκκινο στο σημειωματάριο του Χάνσι Φλικ. Δεν είναι περίεργο. Με τα 11 γκολ του στα νοκ άουτ του Europa Conference League του 2024, ο Μαροκινός πέτυχε ένα από τα πιο εκπληκτικά κατορθώματα στη σύγχρονη ιστορία, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στον πρώτο του ηπειρωτικό τίτλο υπό τον Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ.

Ο Ελ Κααμπί σκόραρε 33 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, 11 από αυτά στο Conference League, ένα περισσότερο από τα γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο (2016/17), του Μπενζεμά (2021/22) στο Champions League και του Ρανταμέλ Φαλκάο (2010/11) στο Europa League).

Αυτοί οι αριθμοί κάνουν το όνομά του να γράφεται στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και εξηγούν γιατί η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να τον υποτιμήσει στην αναμέτρησή της για το Champions League».

Στη συνέχεια το DAZN αναφέρεται στα λόγια του ο πρώην διεθνής Τυνήσιος Αντέλ Τσεντλί: «Είναι ένα μείγμα μεταξύ Ντρογκμπά και Ετό», είπε κάποτε. «Εκείνη την εποχή, ο Ελ Καάμπι ήταν πρωταθλητής, MVP και πρώτος σκόρερ του CHAN του 2018, του Αφρικανικού Κυπέλλου Εθνών για παίκτες που παίζουν μόνο στην Αφρική.

Ο Ελ Καάμπι έπαιζε για την Μπερκάνε, αλλά μια εξωτική καριέρα και μια πρόσφατη έκρηξη ταλέντου τον οδήγησαν στην Ελλάδα το 2023 μετά από περιόδους με τις Χεμπέι Φορτούν, Γουιντάν Χατάισπορ και Αλ Σαντ.

Αυτή τη σεζόν, έχει ήδη σκοράρει τρία γκολ στους πρώτους έξι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ βρήκε σε αυτόν αυτό που πάντα αναζητά στους επιθετικούς του: πειθαρχία, κινητικότητα και αφοσίωση στο πρέσινγκ. Και ο Ελ Καάμπι έφερε κάτι άλλο: μια φυσική σχέση με την εστία.

Τελειώνει χωρίς δισταγμό, τρέχει χωρίς διακοπή και παλεύει για κάθε μπάλα σαν να είναι η τελευταία του. "Δεν χρειάζεται δέκα ευκαιρίες για να σκοράρει, μία είναι αρκετή", δήλωσε πρόσφατα ο Ισπανός. Τα φώτα της δημοσιότητας στο Champions League πέφτουν τώρα στον Μαροκινό, έναν παίκτη της εθνικής του ομάδας, ο οποίος έχει ήδη σκοράρει επτά γκολ στο τελευταίο Europa League και κάνει το ντεμπούτο του στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης αυτή τη σεζόν».