Ομάδα από την Μαγνησία διεκδικεί 1,2 εκατ από τον Ολυμπιακό για την μεταγραφή του Κωστούλα στην Μπράιτον!

H Aγία Άννα κατήγγειλε τον Ολυμπιακό για αθέτηση της συμφωνίας που έκανε για την απόκτηση του Μπάμπη Κωστούλα.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «11 εμείς, 11 αυτοί», η Αγία Άννα προσέφυγε στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ, καταγγέλλοντας τον Ολυμπιακό για αθέτηση της συμφωνίας που έγινε για την μεταγραφή του Μπάμπη Κωστούλα.

Σύμφωνα, με όσα επικαλείται η ομάδα από την Μαγνησία, υπήρξε συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους» για να δοθεί το 3% από ενδεχόμενη μεταγραφή του Μπάμπη Κωστούλα σε ομάδα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Όπως καταγγέλλουν οι άνθρωποι της Αγίας Άννας, οι «ερυθρόλευκοι» μόλις απέκτησαν τον Κωστούλα από την ομάδα τους, έλυσαν το συμβόλαιο του νεαρού επιθετικού και υπέγραψαν νέο, με τους Πειραιώτες να μην αναγνωρίζουν την προηγούμενη συμφωνία.

Η Αγία Άννα στην προσφυγή της διεκδικεί από τον Ολυμπιακό το ποσό των 1,2 εκατ ευρώ, που αντιστοιχεί στο 3% της μεταγραφής του νεαρού επιθετικού στην Μπράιτον, δεδομένου ότι οι Άγγλοι δαπάνησαν 40 εκατομμύρια για να τον αποκτήσουν από τους «ερυθρόλευκους».

Η προσφυγή της Αγίας Άννας, μάλιστα θα συζητηθεί από το διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου.