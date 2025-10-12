Χωρίς Ναν ο Παναθηναϊκός, ηττήθηκε με αντίξοες συνθήκες στο ΣΕΦ αλλά το -4 (90-86 ο Ολυμπιακός) του δίνει την ευκαιρία στο ΟΑΚΑ και με… ψηλούς να πάρει τη διαφορά και την πρωτιά της κανονικής περιόδου.

«Ερυθρόλευκο» βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Σε ένα ματς υψηλού ρυθμού, παρά τις απουσίες των Κέντρικ Ναν και Τόμας Ουόκαπ - Εβάν Φουρνιέ, οι Πειραιώτες επέστρεψαν από το -12 της 2ης περιόδου, έχοντας επιθετικό πλουραλισμό και βελτιωμένη εικόνα στην επανάληψη. Από την άλλη, οι «πράσινοι» έφυγαν από το ΣΕΦ με το -4, το οποίο μπορούν να γυρίσουν στη ρεβάνς του "Telekom Center", με φόντο το πλεονέκτημα έδρας στην GBL.

Ο Ολυμπιακός πήρε πολλές λύσεις από τον εξαιρετικό Σάσα Βεζένκοφ (22 πόντοι με 10/14 σουτ και 6 ριμπάουντ), με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να αποτελεί «σταθερά» στην επίθεση και να... ντύνεται και δημιουργός (16 πόντοι, 8 ασίστ). Παράλληλα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν κυρίαρχος απέναντι στην προβληματική «πράσινη» ρακέτα (12 πόντοι και 5 ριμπάουντ από τον Σέρβο), με τον Τάισον Ουόρντ να εξελίσσεται σε "X-Factor" της αναμέτρησης (12 πόντοι, 5 ριμπάουντ).

Στην αντίπερα όχθη, ο Τι Τζέι Σορτς έκανε το καλύτερό του παιχνίδι με τα «πράσινα» και έμοιαζε... ιπτάμενος στο παρκέ (19 πόντοι με 9/15 εντός πεδιάς, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), με τον Βασίλη Τολιόπουλο να σημειώνει 14 πόντους στο 2ο δεκάλεπτο. Τα έδωσε όλα ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (13π, 9ρ.), το «πάλεψαν» οι Κώστας Σλούκας (10π, 4ασ.) και Ντίνος Μήτογλου (10π., 5ρ.).

Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, λοιπόν, είχε «ερυθρόλευκο» νικητή, παρά το 29% των γηπεδούχων πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν τον έλεγχο των ριμπάουντ (37-29), εκμεταλλεύτηκαν τις διπλάσιες βολές (22-11β.) και πήραν τη νίκη στο ΣΕΦ.

Σε δαιμονιώδη κατάσταση ο Σορτς στο ξεκίνημα, πολλά τα παράπονα του Μπαρτζώκα στους παίκτες του

Οι πρωταθλητές Ελλάδας είχαν στην πεντάδα τους στο ξεκίνημα τους Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, με τους φιλοξενούμενους να παρατάσσονται με τους Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ και Χολμς. Τα πρώτα λεπτά ήταν ισορροπημένα (7-9 στο 5'), με τον Εργκίν Αταμάν να κρατάει την καλή εικόνα του Τι Τζέι Σορτς απέναντι στην άμυνα με αλλαγές. Ο Σλούκας πέρασε στο ματς (10-9 στο 7') για δίδυμο στην περιφέρεια με τον Σορτς, με τον Ολυμπιακό να παίρνει πολλά από νωρίς από τον Σάσα Βεζένκοφ (16-14 στο 8', 7π. ο Βούλγαρος πάουερ φόργουορντ). Ωστόσο, ο Σορτς ήταν σε δαιμονιώδη ρυθμό (9π., 2ρ., 3ασ. στο δεκάλεπτο), την ώρα που ο Μπαρτζώκα ήταν έξαλλος με δύο βιαστικές τρίποντες επιλογές των Ουόρντ - Νιλικίνα, αλλά και με την αμυντική αντιμετώπιση κόντρα στον αντίπαλο πλέι μέικερ (18-21 στο 10').

«Ραψωδία» Τολιόπουλου - «Ροκάνισε» την απόσταση ο Ολυμπιακός με τον Βεζένκοφ

Ο Μπαρτζώκας έριξε στο παρκέ τους Λι, Πίτερς, Χολ με τον Αταμάν να επενδύει σε ένα σχήμα με Σλούκα - Τολιόπουλο και να δικαιώνεται. Βλέπετε, αρχικά τα τρίποντα των Ουόρντ - Πίτερς διαμόρφωσαν το 24-23 (12'), όμως στη συνέχεια ο «Τολιό» πήρε... φωτιά. Ο Έλληνας γκαρντ έβαλε 14 πόντους τέσσερα διαδοχικά τρίποντα σε λίγα λεπτά και με μια προσωπική... ραψωδία έστειλε τον Παναθηναϊκό Aktor στο +10 (32-42). Ο Μπαρτζώκας κάλεσε time out και ήταν πολύ εκνευρισμένος με την με την αμυντική προσήλωση της ομάδας του και μετά το «πράσινο» 11-0 (32-44 με πολύτιμο Ερνανγκόμεθ) επανέφερε τους Βεζένκοφ - Μιλουτίνοφ, πηγαίνοντας σε ένα πιο ψηλό σχήμα με τον Πίτερς στο «3». Σε εκείνο το σημείο, οι Πειραιώτες βρήκαν δύο πολύτιμα 4-0 (36-44 στο 18' και 40-46 στο 19') για να «ροκανίσουν» την απόσταση, αλλά ο Σορτς ήταν... in the zone (13π.) και διατηρούσε το «πράσινο» προβάδισμα (40-48). Όμως, ο εξαιρετικός Βεζένκοφ (12π.) βρήκε ένα τρίποντο ψυχολογίας at the buzzer, για το 43-48 του ημιχρόνου, ύστερα από μια κακή επιλογή του Σορτς.

«Τρελός» ρυθμός στο ΣΕΦ και «ερυθρόλευκο» προσπέρασμα με ασταμάτητο Βεζένκοφ

Το 3ο φάουλ του Νιλικίνα (21') έφερε τον Λι στο παρκέ, με τους «πράσινους» να σουτάρουν με 50% πίσω από τα 6,75μ. (8/16 3π.) και να έχουν το προβάδισμα (43-51 από τον «ζεστό» Χουάντσο μετά την 4η ασίστ του Σορτς). Ο Αμερικανός πλέι μέικερ του «τριφυλλιού» χρεώθηκε με τη σειρά του με 3φ. και ένα προσωπικό «ξέσπασμα» του Τάισον Ουόρντ (12π.) έφερε το ντέρμπι στον πόντο (52-53 στο 24'). Από εκεί και μετά ματς έγινε... μία σου και μία μου. Ο θετικός επιθετικά Μιλουτίνοφ ισοφάρισε (53-53 στο 25'), ο βελτιωμένος Όσμαν βρήκε ένα μικρό 4-0 (53-57 στο 26'), ενώ ο ασταμάτητος Βεζένκοφ «έγραψε» το 58-57 (27'). Οι άμυνες δεν μπορούσαν να δώσουν "stops", το tempo ανέβηκε (10π. ο Ντόρσεϊ) και με τον Βεζένκοφ να φτάνει τους 20 πόντους οι Πειραιώτες «έκλεισαν» την 3η περίοδο με το μικρότερο δυνατό προβάδισμα (68-67 στο 30').

Πήραν το πρώτο ντέρμπι της σεζόν οι Πειραιώτες σε ντέρμπι υψηλού ρυθμού

Ο Ντόρσεϊ με δύο εύστοχες προσπάθειες έστειλε τους «ερυθρόλευκους» στο +5 (72-67 στο 31') και ο Αταμάν κάλεσε άμεσα time out, για να δοκιμάσει ένα σχήμα με τον Σορτς και τέσσερις φόργουορντ. Όμως, αυτή η πεντάδα δεν λειτούργησε και ο Γκραντ επέστρεψε στο παρκέ. Ο Όσμαν αστόχησε σε δυο τρίποντα από τις γωνίες και το σερί της 4ης περιόδου έφτασε το 7-0 (74-67 από τον Χολ). Ωστόσο, ο Σορτς έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο για το 74-70 (34') και ο Μήτογλου με 1/2β. μείωσε περισσότερο (74-71 με 6' για το τέλος). Τότε ο Αταμάν επανέφερε τον Χολμς, που δεν είχε παίξει μετά την 1η περίοδο, με τον Χολ να εκμεταλλεύεται την «πράσινη» άμυνα αλλαγών (76-70 στο 35' και 0/1β. στο γκολ - φάουλ). Ο Γκραντ μείωσε (76-72), ο Χολ έβαλε 1/2β. (77-72) και στο 35' ο Αταμάν έριξε για πρώτη φορά μια πεντάδα με τρεις γκαρντ (Σορτς, Σλούκας, Γκραντ). Ο... on fire Σορτς έκανε το 77-74, ενώ ο Χολ πήρε ένα κρίσιμο επιθετικό ριμπάουντ και ένα ζευγάρι βολών από τον Χολμς (78-74 στο 36', ξανά 1/2β.). Ο Σορτς διαμόρφωσε το 78-76, αλλά ο Λι «απάντησε» έπειτα από καλό διάβασμα (80-76 στο 37'). Σε εκείνο το σημείο και με το ματς στην... κόψη του ξυραφιού, ο Σλούκας πήρε φάουλ για τρεις από τον Λι και έφερε το ντέρμπι στον πόντο (80-79, 3'22'' για τη λήξη).

Ο Αταμάν έκανε αλλαγή... χάντμπολ με Σλούκα - Όσμαν, ο Ντόρσεϊ αστόχησε και ο Χολμς έβαλε μπροστά το «τριφύλλι» (80-81). Ο Λι βρήκε σίδερο σε ένα ελεύθερο τρίποντο, αλλά το ίδιο έκανε και ο Σορτς από την κορυφή. Ο Λι πήρε ακόμα ένα ελεύθερο τρίποντο και αστόχησε, όμως το επιθετικό ριμπάουντ του Βεζένκοφ έκανε το 82-81 (38'). Νιλικίνα - Μιλουτίνοφ επέστρεψαν, όπως και ο Σλούκας, με τον Γκραντ να αστοχεί για τρεις και τον Μιλουτίνοφ να δείχνει ψυχραιμία για το 84-81 (2/2 βολές). Με 91'' για το τέλος οι Τολιόπουλος - Μήτογλου επανήλθαν και ο Σλούκας βρήκε τρίποντο για το 84-84. Ο «Μίλου», με τη σειρά του, νίκησε τον Μήτογλου για το 86-84, με τον Σλούκα να χάνει το λέι απ για την ισοφάριση σε μια γρήγορη επίθεση. Οι Πειραιώτες εκδήλωσαν έξυπνα την κομβική επίθεση και ο Νιλικίνα «ρόλαρε» προς το καλάθι για το 88-84, 27'' πριν από το φινάλε. Μετά το time out του Αταμάν ο Σλούκας ευστόχησε σε σουτ μέσης απόστασης (88-86) και ο Μπαρτζώκας πήρε δικό του time out με 15'' για τη λήξη. Ο Ολυμπιακός «έσπασε» με δυσκολία το «πράσινο» press και ο Σορτς έστειλε τον Ντόρσεϊ στη γραμμή. Ο διεθνής σούτινγκ γκαρντ έβαλε 2/2β. (90-86) , ο Σορτς αστόχησε και το πρώτο ντέρμπι της σεζόν βάφτηκε «ερυθρόλευκο» (90-86 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 18-21, 43-48, 68-67, 90-86.

