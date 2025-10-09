Νέο μακροχρόνιο συμβόλαιο μέχρι το 2029 για τον Ντε Γιόνγκ στη Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα και ο Φρένκι Ντε Γιόνγκ έφτασαν σε πλήρη συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2029, σύμφωνα με πολλαπλά ρεπορτάζ αλλά και τον έγκριτο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο 28χρονος Ολλανδός μέσος αποτελεί μια από τις πιο σταθερές αξίες της μεσαίας γραμμής των «μπλαουγκράνα», μαζί με τον Πέδρι, και έχει μετατραπεί σε κομβικό κομμάτι της νέας εποχής της ομάδας υπό τον Χάνσι Φλικ. Ο Γερμανός τεχνικός έχει «χτίσει» μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας του πάνω στα χαρακτηριστικά του Ντε Γιόνγκ, με αποτέλεσμα ο διεθνής άσος να παρουσιάζει ξανά εξαιρετική εικόνα.

Το υπάρχον συμβόλαιό του έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία στις τάξεις των φίλων της ομάδας. Ωστόσο, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για νέα μακροχρόνια συμφωνία, η οποία, όπως όλα δείχνουν, θα επικυρωθεί σύντομα καθώς απομένουν μόνο τα τυπικά.

Ο Ντε Γιόνγκ μετρά μέχρι στιγμής 267 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, έχοντας σημειώσει 19 γκολ και 24 ασίστ. Στην τροπαιοθήκη του έχει ήδη 2 πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα Ισπανίας και 2 Σούπερ Καπ.