Θρήνος στην Αργεντινή: Πέθανε ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς!

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο της Αργεντινής, αφού μετά από μια μακρά και θαρραλέα μάχη, ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο πέθανε σε ηλικία 69 ετών.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο αποτέλεσε μια θρυλική μορφή για το ποδόσφαιρο της Αργεντινής, έχοντας προπονήσει συνολικά 16 ομάδες στην 36χρονη πορεία του ως προπονητής, κατακτώντας 10 τίτλους, μεταξύ των οποίων το Copa Libertadores με την Μπόκα Τζούνιορς το 2007.

Ο Ρούσο ασχολήθηκε με την προπονητική για περισσότερο από τη μισή ζωή του, καθώς ένας τραυματισμός στο γόνατο τον ανάγκασε να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο στα 32 του, φορώντας την φανέλα της Εστουδιάντες Λα Πλάτα, ξεκινώντας την προπονητική του καριέρα από την Λανούς το 1989.

Στην 36χρονη πορεία του ως προπονητής, ο Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο συνέδεσε το όνομά του με την Μπόκα Τζούνιορς, έχοντας τρεις θητείες στον πάγκο των «Σενέιζες», με την τρίτη του θητεία να ξεκινάει στις 2/6 του 2025, παραμένοντας στον πάγκο της Μπόκα μέχρι τον θάνατό του.

«Η Μπόκα Τζούνιορς ανακοινώνει με βαθιά θλίψη τον θάνατο του Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο. Ο Μιγκέλ αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα του στον σύλλογό μας και θα αποτελεί πάντα παράδειγμα χαράς, ζεστασιάς και προσπάθειας.

Συμπαραστεκόμαστε στην οικογένεια και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αντίο, αγαπητέ Μιγκέλ!», ανέφεραν στην συλλυπητήρια ανακοίνωσή τους οι «Σενέιζες».