Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΟΣΜΟΣ Άλμπα: «Πάντα έδινα όλο μου τον εαυτό και ας ήμουν... γκρινιάρης!» (vid) 08-10-2025 15:00 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Inter Miami CF Barcelona ΠΡΟΣΩΠΑ Ζόρντι Άλμπα 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Ζόρντι Άλμπα ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί μετά τα playoffs του MLS με την Ίντερ Μαϊάμι - Δείτε το συγκινητικό βίντεο... Μεγάλη ανατροπή Τσίπρα: Γιατί δεν θα κάνει το νέο κόμμα που περιμένουν όλοι instanews.gr Η επιτυχία σε νούμερα: 2 εκατομμύρια ευρώ για την Ιωάννα Τούνη dailymedia.gr Τον ήθελε γιατί είναι σοβαρός, αγαπητός και πράσινος: Το πρώτο μεγάλο όχι στον Τσίπρα instanews.gr Αμαρτίαι Βιτόρια, παιδεύουσι Κόντη: Ο λόγος που ο Πορτογάλος άφησε τον ΠΑΟ με έναν επιθετικό στην Ευρώπη menshouse.gr Βασισμένη σε αληθινή ιστορία: Η no1 ταινία του Ertflix αυτή τη στιγμή, δικαίως έστειλε τον Τομ Χανκς στα Όσκαρ menshouse.gr Οι… αδυναμίες δεν κρύβονται: Το πρώτο χτύπημα του Αρκά στον Αλέξη Τσίπρα dailymedia.gr Τεστ ευφυΐας: 99 στους 100 δεν μπορούν να λύσουν τον γρίφο της φωτό που δείχνει εάν έχεις IQ 130! Εσύ; menshouse.gr Επειδή έχουν λιγότερη ζάχαρη τα θεωρούμε υγιεινά: Τι μπορεί να προκαλέσει ένα κουτί αναψυκτικό διαίτης την ημέρα menshouse.gr Άλμπα: «Πάντα έδινα όλο μου τον εαυτό και ας ήμουν... γκρινιάρης!» (vid) SHARE