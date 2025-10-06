Τζανιόλο: «Ξέρω ότι έχω κάνει πολλά λάθη, όταν έφυγα από τη Ρόμα υπέφερα»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Republica, ο Νικολό Τζανιόλο παραδέχθηκε πως έχει κάνει πολλά λάθη στο παρελθόν, ενώ ανέφερε πως πλέον νιώθει πιο ώριμος και είναι πολύ καλά στην Ουντινέζε.

Ο 26χρονος Ιταλός στη συνέχεια αναφέρθηκε στη Ρόμα και στη στιγμή που αποχώρησε, λέγοντας πως υπέφερε αφού είναι μια ομάδα που την αγαπάει πολύ, όπως και τον κόσμο της.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Νιώθω καλά. Ξέρω ότι έχω κάνει λάθη στο παρελθόν, αλλά δεν υπάρχει γυρισμός. Το σκέφτομαι σήμερα. Εδώ στην Ουντινέζε νιώθω υπέροχα. Ξέρω ότι στη ζωή, υπάρχουν βήματα που πρέπει να κάνεις για να αναπτυχθείς.

Ο τρόπος που μιλούσα και συμπεριφερόμουν πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια με έκανε να φαίνομαι πιο επιφανειακός. Δεν είχα εμπειρία και σήμερα νιώθω πιο ώριμος. Όλοι έχουν τύψεις. Από τη μία πλευρά, νομίζω ότι αν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, είναι επειδή ήταν γραφτό να συμβεί έτσι.

Από την άλλη πλευρά, ξέρω ότι στην καριέρα μου έχω κάνει πολλά λάθη, επίσης λόγω της υπερβολικής προβολής στα μέσα ενημέρωσης που δέχτηκα από την αρχή και της πίεσης που έπρεπε να υπομείνω. Το να είμαι στα χείλη όλων στα 18 μου, σε μια πόλη όπως η Ρώμη, δεν είναι εύκολο. Θα προκαλούσα οποιονδήποτε να μην παρασυρθεί.

Έκανα λάθος που είχα πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Πολλά λάθη προήλθαν από αυτό. Τώρα τα αναγνωρίζω και αν μπορούσα να γυρίσω πίσω, δεν θα τα έκανα ξανά

Ίσως απ’ έξω, δεν έγινε αντιληπτό πόσο υπέφερα όταν έπρεπε να φύγω από τη Ρόμα. Ήταν και εξακολουθεί να είναι ένας σύλλογος που αγαπώ. Πέρασα υπέροχα εκεί και ήταν δύσκολο να χωρίσω τους δρόμους μου με τους οπαδούς, τον σύλλογο και τον κόσμο. Ίσως δεν το έδειξα, επειδή προτιμώ να κρατάω τα πράγματα μέσα μου».