Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Ιωσήφ Καλιτζάκης, πατέρας του Γιάννη

Σε ηλικία 95 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ιωσήφ Καλιτζάκης, πατέρας του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Γιάννη Καλιτζάκη και ιστορικός τερματοφύλακας του Πανελευσινιακού.

Στη θλίψη βυθίστηκε η οικογένεια του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς ο Ιωσήφ Καλιτζάκης, πατέρας του παλαίμαχου αμυντικού του Παναθηναϊκού, Γιάννη Καλιτζάκη, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών.

Την είδηση γνωστοποίησε ο Γιάννης Καλιτζάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας συγκινημένος: «Πέταξες για τελευταία φορά! Καλό ταξίδι πατέρα…».

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, στις 15:00, στον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου στο Κοιμητήριο της Ελευσίνας.

Ο Ιωσήφ Καλιτζάκης υπήρξε εμβληματικός τερματοφύλακας του Πανελευσινιακού, όπου άφησε το στίγμα του τη δεκαετία του ’60, αποτελώντας έναν εκ των σπουδαιότερων παικτών της ομάδας.

Ο Πανελευσινιακός Α.Ο. με ανακοίνωσή του αποχαιρέτησε με σεβασμό τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους του Ιωσήφ Καλιτζάκη που έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Ο Ιωσήφ Καλιτζάκης υπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς και αγαπητούς τερματοφύλακες του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ.

Σήμερα η οικογένεια του συλλόγου γίνεται φτωχότερη και αποχαιρετά τον τελευταίο ποδοσφαιριστή της ιστορικής ομάδας μας από τη δεκαετία του ’60.

Καλό ταξίδι αγαπητέ μας κ. Ιωσήφ».

