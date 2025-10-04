Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε στις καθυστερήσεις και οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από ένα βαθμό (1-1), παραμένοντας αήττητες στη 2η θέση πίσω από την ΑΕΚ στη Super League K17.

Ημέρα ντέρμπι και για την Κ17, λίγη ώρα μετά το αντίστοιχο για την Κ15, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Προοδευτικής.

Ένα πρώτο ημίχρονο ισορροπημένο και δίχως σκορ με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το 0-0. Το δεύτερο ημίχρονο είχε φινάλε ακατάλληλο για καρδιακούς, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται στο 85΄με τον Χαλδέζο και τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει στο 90+1' με πέναλτι του Μωυσιάδη.

Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό και μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Κηφισιάς (3-2), βρίσκονται μαζί στη 2η θέση με 7 βαθμούς, με την Ένωση να έχει 9 αντίστοιχα.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ολυμπιακός Κ17: Μπράνης, Κωστής, Τσαλαπατανάκης, Μάρας, Γούσιος, Παπαγεωργίου (65’ Δημόπουλος), Παναγόπουλος, Μωυσιάδης, Λαζαρίδης, Σεφερλής (88’ Μούχαλης), Αγγελόπουλος (55’ Χρηστίδης).

ΠΑΟΚ Κ17: Νικολαΐδης, Ψυρούκης (75′ Λεόν Σνάουτσνερ), Χαλδέζος, Τσιάλης, Καλπάκης Γκέρσος, Ματέρα (81′ Λούσκα), Λαζαρίδης (75′ Τεντολούρης), Σούβλατζης, Μώκος (57′ Μίσχος), Παπαδόπουλος (57′ Βλάχος)

