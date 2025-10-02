Άρης: Η αποστολή για ΟΦΗ - Μέσα οι Δώνης και Καντεβέρε

Γνωστή έγινε η αποστολή του Άρη για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, με τους Τάσο Δώνη και Τίνο Καντεβέρε να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη.

Μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης της Πέμπτης ανακοινώθηκε η αποστολή της ομάδας μας, η οποία αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Αθανασιάδης, Διούδης, Καράι, Τεχέρο, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Μόντσου, Νινγκ, Μισεουί, Μορουτσάν, Σίστο, Ντούντου, Μορόν, Καντεβέρε, Γιαννιώτας, Δώνης, Γαλανόπουλος, Παναγίδης, Βοριαζίδης.

Οι Φρέντρικ Γένσεν, Μιγκέλ Αλφαρέλα, Ούρος Ράτσιτς, Χαμζά Μεντίλ και Κάρλες Πέρεθ συνέχισαν τα προγράμματά τους.

* Η αποστολή του Άρη θα αναχωρήσει αύριο το πρωί για την Καλαμάτα (μέσω Αθηνών) και το απόγευμα της Παρασκευής θα προπονηθεί σε γήπεδο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας ενόψει του αγώνα του Σαββάτου με τον ΟΦΗ, που θα γίνει στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης (04/10, 18:00), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.