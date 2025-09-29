Ζέκα: «Από τότε που ήρθε ο Κόντης, οι παίκτες είναι δίπλα του κι έχουν αυτοπεποίθηση»

Ο Ζέκα σχολίασε την παρουσία του Χρήστου Κόντη στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως έπαιξε σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της αυτοπεποίθησης των παικτών.

Ο παλαίμαχος άσος του «Τριφυλλιού» στάθηκε στην αυτοπεποίθηση που έχει κερδίσει η ομάδα από τότε που επέστρεψε στον πάγκο ο Κόντης, εξηγώντας ότι έχει κάνει τους ποδοσφαιριστές να πιστέψουν στον εαυτό τους.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στους «Game Changers» της ΕΡΤ:

«Ο Κόντης ήρθε και βλέπεις άλλη ομάδα. Οι παίκτες το πιστεύουν, είναι πιο ελεύθεροι νομίζω. Ο Κόντης έφερε την ηρεμία, δεν είναι εύκολο να έρθει σε μια μεγάλη ομάδα με πίεση. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει ή όχι.

Οι άνθρωποι μέσα στο ποδόσφαιρο σίγουρα ξέρουν καλύτερα από μένα. Όπως δείχνει, νομίζω πως αξίζει την ευκαιρία να συνεχίσει με την ομάδα. Δεν ξέρω τι σκέφτεται η ομάδα και τι έχει στο μυαλό της. Από τότε που ήρθε, οι παίκτες είναι δίπλα του, έχουν αυτοπεποίθηση και βλέπεις κάτι διαφορετικό. Σίγουρα αυτός με τον τρόπο του, τους έχει κάνει να αλλάξουν.

Ο Κόντης νομίζω έκανε τους ποδοσφαιριστές να πιστέψουν στον εαυτό τους. Να είναι μαζί, ομάδα. Δεν λέω ότι αυτό δε γινόταν με τον Βιτόρια, δεν ήμουν εγώ εκεί. Το πώς παίζουν και γύρω-γύρω, πώς μιλάνε μεταξύ τους, πιστεύουν πως θα κερδίσουν το ματς μέχρι το τέλος… Αυτό σίγουρα έχει έρθει από τον Κόντη».