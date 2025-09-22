Αντίπαλοι Ολυμπιακού: «Έχασε» Γκάβι και Φερμίν Λόπες στο ματς με την Χετάφε η Μπαρτσελόνα (pic)

Δύο προβλήματα τραυματισμών αποκόμισε η Μπαρτσελόνα από το παιχνίδι του ισπανικού πρωταθλήματος κόντρα στην Χετάφε.

«Πονοκεφαλιάζει» ο Χάνσι Φλικ μετά το τέλος της νικηφόρας αναμέτρησης κόντρα στην Χετάφε για την La Liga. Μπορεί η Μπαρτσελόνα να κέρδισε άνετα με 3-0, αλλά «έχασε» του Φερμίν Λόπες και Γκάβι, οι οποίοι αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμών.



Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των Καταλανών, ο Φερμίν υπέστη τραυματισμό στον λαγονοψοΐτη μυ στο αριστερό του πόδι και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.

Ο τραυματισμός του Γκάβι είναι πιο σοβαρός όπως ενημερώνουν οι Ισπανοί, καθώς αναμένεται να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στο δεξί του γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου πέντε εβδομάδες.

Με λίγα λόγια ο Γκάβι θα χάσει το ματς με τον Ολυμπιακό (21/10) για τη League Phase του Champions League, ενώ ο Φερμίν είναι εξαιρετικά αμφίβολος.