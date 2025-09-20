Εμφατικό ξεκίνημα για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ, οι οποίες πέρασαν με «τριάρα» από την έδρα του Αχαρναϊκού (0-3) για την 1η αγωνιστική της Women's Football League.

Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη Women's Football League ο ΠΑΟΚ Morris, επικρατώντας εκτός έδρας του Αχαρναϊκού με 0-3.



Καλύτερος ήταν ο Δικέφαλος, από την αρχή του παιχνιδιού, έχοντας διαρκώς την μπάλα στα πόδια του και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Οι «ασπρόμαυρες» προειδοποίησαν στο πρώτο τέταρτο με Βαρδαλή και Αργυρίου, οι οποίες έφτασαν πολύ κοντά στο 0-1.



Το γκολ ήρθε στο 25ο λεπτό, με την Λιοπίς με πραγματικό... κεραυνό έξω από την περιοχή να κάνει το 0-1, συνδυάζοντας το επίσημο ντεμπούτο της, με γκολ. Έτσι, ο ΠΑΟΚ Morris πήγε προηγούμενος στο σκορ με 0-1 στα αποδυτήρια, ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό της αναμέτρησης με 9 τελικές και 70% κατοχή.



Στο δεύτερο ημίχρονο, οι παίκτριες του Δικεφάλου συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό, με όμορφες συνεργασίες και ανάπτυξη τόσο από τα πλάγια, όσο και από τον άξονα.



Στο 52ο λεπτό, η Μήτκου έβγαλε την σέντρα και η Μπάρτζα στην προσπάθεια της να παραχωρήσει κόρνερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας της για το 0-2. Στο επόμενο διάστημα ο Δικέφαλος είχε ευκαιρίες να αυξήσει τον δείκτη του σκορ, ωστόσο το 0-2 παρέμενε.



Στο 78ο λεπτό, η Τζούρτζεβιτς, στην πρώτη της επαφή με την μπάλα, υποδέχτηκε την κάθετη πάσα της Λιοπίς, και με εύστοχο πλασέ μέσα στην περιοχή έκανε το 0-3, ανοίγοντας και εκείνη... λογαριασμό για τη νέα σεζόν.



Κάνοντας διαχείριση του σκορ, ο ΠΑΟΚ Morris πήρε τη νίκη με 0-3, ξεκινώντας με το... δεξί τις επίσημες υποχρεώσεις του.



Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, εντός έδρας, κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.



Το τμήμα Ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ, ευχαριστεί τον Αχαρναϊκό, και προσωπικά τον πρόεδρο, κ. Άρη Ηλιάδη, για την ζεστή φιλοξενία. Επιφυλάσσεται για αντίστοιχη φιλοξενία, στον αγώνα του δευτέρου γύρου στην Θεσσαλονίκη.



ΠΑΟΚ Morris (Πατρικίδης): Νόιχαους, Γκούνη, Στίγκλμαϊρ, Κοσκερίδου, Μήτκου, Δρακογιαννάκη, Λιοπίς, Γουίχι, Αντρέεφσκα (84' Μπουρονίκου), Αργυρίου (77' Τζούρτζεβιτς), Βαρδαλή.