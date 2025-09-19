Άλλαξε χέρια η Ηλιούπολη!

Την έγκριση της ΕΕΑ περιμένουν στην Ηλιούπολη για να επικυρωθεί η αλλαγή ιδιοκτησίας της ΠΑΕ.

Τη μεταβίβαση των μετοχών στην κατασκευαστική εταιρεία «Aitherium Green Solutions» ανακοίνωσε η Ηλιούπολη. Η εταιρεία έχει καταθέσει φάκελο στην ΕΕΑ για να πάρει στα χέρια της το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΠΑΕ.

Η κατασκευαστική εταιρεία ιδρύθηκε το 2020 και εταίροι είναι οι Χαράλαμπος Σταθάτος του Κωνσταντίνου, Γερβάντ Τακεσιάν του Γκαραμπέτ. Ο τελευταίος, μάλιστα, είναι πατέρας του νεοαποκτηθέντα ποδοσφαιριστή του Αιγάλεω, Γκαραμπέτ Τακεσιάν.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι χρέη εκτελεστικού διευθυντή, αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών από την κατασκευαστική εταιρεία Aitherium Green Solutions.

Τις προσεχείς ημέρες θα κατατεθεί ο σχετικός φάκελος στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, προκειμένου να ληφθεί η απαιτούμενη άδεια και να ολοκληρωθεί τυπικά η διαδικασία μεταβίβασης.

Παράλληλα, εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος θα ανακοινωθεί και η σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Αντώνης Τσιλήρας