Μια ομάδα χωρίς όραμα που ζει κάθε χρόνο τη μέρα της μαρμότας

Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου γράφει για τον προπονητή που φταίει κάθε χρόνο τέτοια εποχή και μια ομάδα που πορεύεται εδώ και χρόνια χωρίς κανένα όραμα.

Υπάρχουν αποτελέσματα κι αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο. Μπορείς να δεχθείς συντριβές που ξεπερνιούνται με ένα θετικό αποτέλεσμα αμέσως μετά, μπορείς να θριαμβεύσεις την Κυριακή και την Πέμπτη να μη μπορείς να σηκώσεις κεφάλι μετρώντας τεμάχια.

Το αποτέλεσμα της προηγούμενης Κυριακής για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Λεβαδειακό δεν ήταν απλά μια ισοπαλία. Είναι μια κατραπακιά από αυτές που έφεραν τον σύλλογο για 15, μπαίνοντας προς 16, χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.

Μια ομάδα χωρίς όραμα, με όλα τα μαύρα σύννεφα από πάνω της, που ξεκινάει το πρωτάθλημα, αναβάλει την πρώτη αγωνιστική που θα έπαιζε στο γήπεδό της με τον ΟΦΗ (!), μπαίνει στην 2η παίζοντας απέναντι στη μοναδική φιλική προς αυτόν ομάδα στη SL1, έρχεται με ψυχολογία από ευρωπαϊκή πρόκριση, προηγείται 1-0 στα 42’’, έχει απέναντί της 5 πρώην παίκτες της, και στο τέλος δεν κερδίζει, σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου δε μπορεί να συζητάει για τίτλο.

Για να πάρεις τον τίτλο πρέπει να έχεις τον καλύτερο προπονητή, το καλύτερο ρόστερ, να ξεκινάς με 20 βαθμούς στο τσεπάκι και να είσαι και βέβαιος πως δεν θα σε τρυπήσουν εξωαγωνιστικά. Μπορεί κάποιος με ειλικρίνεια να πει τι από όλα αυτά έχει ο Παναθηναϊκός; Και τι μήνυμα περνάει ως ψυχολογία και νοοτροπία εντός των τειχών αλλά και στους ανταγωνιστές του όταν δε μπορεί να κερδίσει αυτό το ματς;

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και όποιος δεν το βλέπει εθελοτυφλεί.

Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι το ματς της προηγούμενης Κυριακής το έχασε μόνος του ο προπονητής κάνοντας αδιανόητα πράγματα στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Ωστόσο αυτή είναι η μικρή εικόνα κι όποιος στέκεται εκεί χάνει το δάσος. Για τη μεγάλη εικόνα δεν έχει ευθύνη ο προπονητής.

Είναι ζήτημα οράματος, φιλοδοξίας και ΦΛΟΓΑΣ. Βλέπετε εσείς καμία άσβεστη φλόγα ικανή να συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμά της;

Όταν αυτή η φλόγα μεταφερθεί από πάνω προς τα κάτω, τότε θα μεταφερθεί και από το γήπεδο προς την εξέδρα και ο Παναθηναϊκός θα είναι αντάξιος του μεγέθους του. Αυτή τη στιγμή, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Ισοπαλία. Ήττα. Νίκη. Μια μεγάλη πρόκριση. Ένας αποκλεισμός από ομάδα που δεν βλεπόταν. Μια πρόκριση αυτονόητη. Κι η ζωή συνεχίζεται.

Και μαζί περνάνε τα χρόνια, το μαύρο σύννεφο μεγαλώνει. Ο θυμόσοφος ελληνικός λαός δεν έλεγε τυχαία πως η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Στο πρώτο επίσημο σουτ της χρονιάς ο Πελίστρι είδε ένα τέρμα 7,32 μέτρα και σημάδεψε δοκάρι. Στο πρώτο επίσημο ματς πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός… ζήτησε αναβολή. Στο δεύτερο δεν κέρδισε τον Λεβαδειακό. Στο τρίτο έχασε με ανατροπή σε ουδέτερο. Τέτοια δίψα…

Πώς αλλάζει αυτό; Παίρνοντας σε όλες τις θέσεις καλύτερους παίκτες από τους ανταγωνιστές σου. Και πάλι δεν αρκεί όταν συζητάμε για ελληνικό πρωτάθλημα. Τους έχει ο Παναθηναϊκός τους καλύτερους; Η απάντηση μοιάζει αυτονόητη. Έχει κάτι καλύτερο που δεν έχουν οι άλλοι; Εξασφαλισμένους βαθμούς, διαιτησία, προστασία, χαλαρούς αντιπάλους, καλύτερη ομάδα, δίψα, φλόγα, ενότητα, οτιδήποτε. Άρα το αποτέλεσμα είναι ο κόσμος να ζει τη «μέρα της Μαρμότας.

Όχι μόνο δεν έχει τίποτα από όλα αυτά αλλά ακόμα και απέναντι στην πιο πράσινη ομάδα του πρωταθλήματος, με πρόεδρο που έχει διαρκείας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, δεν συναίνεσε να της δώσει το ΟΑΚΑ, αλλά προτίμησε να παίξει στον Βόλο. Ούτε τον Τετέη ήθελαν για τρίτο επιθετικό γιατί κρίθηκε «λίγος»…

Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει να παίζει σε εκτός έδρας ματς πρωταθλήματος με βασικό εξτρέμ τον Μαντσίνι που βγήκε σε ένα ματς 5 φορές οφσάιντ.

Στην αμερικάνικη ταινία «Groundhog Day» του 1993, ο πρωταγωνιστής ξυπνά κάθε πρωί και ξαναζεί την ίδια μέρα, χωρίς να αλλάζει τίποτα, σε μια επανάληψη μονότονη, επαναληπτική και στάσιμη. Είναι αυτό που λένε, ότι αρκετές ταινίες είναι βγαλμένες από την ίδια τη ζωή…

Θα αλλάξει ο προπονητής, θα έρθει ένας άλλος, όπως ο Τερίμ, όπως ο Αλόνσο, ο Βιτόρια. Μόνο που από ό,τι φαίνεται μετά από τόσα και τόσα πειράματα, το πρόβλημα δεν είναι προπονητικό.

Μ' αυτά και μ' αυτά ο στόχος του πρωταθλήματος πέταξε από νωρίς. Αν και από ότι φαίνεται η βασική φιλοδοξία και η μεγάλη φλόγα που πέρασε στα εσώψυχα της ομάδας ήταν να αποφύγει το κλαμπ τον σκόπελο του cost control και του FFP από την UEFA. Με 85 εκατομμύρια ευρώ έσοδα και αυτό το ρόστερ, ο βασικός στόχος επετεύχθη…