Power Rankings ep4: Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ! (Vids & Stats)

Ο Γιώργος Ζουρντός αναλύει τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Στο σημερινό μας κείμενο μπαίνει στο μικροσκόπιο ο πρωταθλητής Ολυμπιακός του coach Μεντιλίμπαρ. Τι συμβαίνει με τις «κλειστές άμυνες», γιατί δεν μπορεί να τις διασπάσει, γιατί σεντράρει τόσο πολύ, ποιος είναι ο ρόλος του «φορ περιοχής» Ελ Κααμπί; Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα στις παρακάτω γραμμές. Πάμε να ξεδιπλώσουμε την ποδοσφαιρική ταυτότητα του coach Μεντιλίμπαρ!

Υψηλός ρυθμός (High Tempo)

Για αρχή, πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι το tempo, ο ρυθμός. Υπάρχουν δύο παράμετροι που καθορίζουν την έννοια του όρου:

Υψηλό tempo διαθέτει μια ομάδα που μετακινεί γρήγορα την μπάλα.

Υψηλό tempo διαθέτει μια ομάδα των οποίων οι παίκτες κάνουν κινήσεις κάθετα, θέλει η μπάλα να πηγαίνει μπροστά, κάνει αρκετά πράγματα με θετική νοοτροπία.

Για παράδειγμα, στη διαδικασία του build-up, που όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται υπομονή και αρκετές εναλλαγές πάσας, ο Ολυμπιακός του coach Μεντιλίμπαρ αδιαφορεί. Θέλει η μπάλα να πηγαίνει μπροστά, να έχει υψηλό ρυθμό η ομάδα του. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ομάδα που θα αλλάξει πολλές πάσες πίσω· δεν είναι αυτό το στυλ του.

Χαρακτηριστικό της νοοτροπίας του coach Μεντιλίμπαρ είναι επίσης η κατεύθυνση της πάσας. Δεν θέλει να βλέπει κυκλοφορία προς τα πίσω· η μπάλα πηγαίνει μπροστά. Ακόμη κι αν η κατοχή της ομάδας του είναι στο final third, οι πάσες των παικτών του Ολυμπιακού απαγορεύεται να γίνονται προς τις πίσω γραμμές.

Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα που χρησιμοποιεί τον γρήγορο ρυθμό σε όλες τις εκφάνσεις του παιχνιδιού του. Δεν ενδιαφέρουν τόσο οι παίκτες του για το πού έχουν την κατοχή· σκοπός είναι να εκδηλώσουν τελική προσπάθεια με όσο το δυνατόν λιγότερες επαφές. Αν υπάρχει η δυνατότητα να επιτεθούν με μία-δύο πάσες, χωρίς δεύτερη σκέψη θα το κάνουν.

Την προηγούμενη χρονιά, αν κάτι δεν έκανε καλά ο Ολυμπιακός, ήταν πως δεν κυκλοφορούσε την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές του αντιπάλου. Μόνο ο Κωστούλας είχε την ικανότητα να τοποθετείται σωστά ανάμεσα στην τελευταία και την προτελευταία γραμμή άμυνας των αντιπάλων· έκανε και τη διαφορά σε αυτό το κομμάτι. Φέτος, η στόχευση είναι παραπάνω από εμφανής: ο coach Μεντιλίμπαρ θέλει να εισάγει αυτό το παιχνίδι ώστε η ομάδα του να κυκλοφορεί την μπάλα καλύτερα στον άξονα.

Counterpress και 4-2-4 High Press

Το γνωρίζουν όλοι: το μεγάλο όπλο του Μεντιλίμπαρ, αυτό που κάνει τη διαφορά στο Ελληνικό πρωτάθλημα και που κανείς δεν έχει βρει τρόπο να το αντιμετωπίσει, είναι το press και ειδικότερα το counterpress.

Όταν ο Ολυμπιακός χάνει την μπάλα, μπαίνει αμέσως σε κατάσταση αμυντικού transition. Το κάνει πολύ επιθετικά, με ένταση, και δεν αφήνει τον αντίπαλο να αναπτυχθεί. Πολλά γκολ σημειώνει με αυτόν τον τρόπο.



Πέρυσι υπήρχαν τα pressing traps στον άξονα· ήταν ο λόγος που πήρε εύκολα το πρωτάθλημα και είχαμε αναφερθεί σε αυτό το κείμενο (https://www.sdna.gr/podosfairo/1309502_ayto-einai-basiko-stoiheio-poy-prepei-na-diorthosoyn-oi-antagonistes-toy) . Φέτος φαίνεται η προσέγγιση να αλλάζει και να γίνεται πιο ευέλικτη, με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να ωθήσει τους αντιπάλους στα άκρα. Όλοι γνωρίζουν τι έγινε πέρυσι· είναι λογικό οι αντίπαλοι να μην θέλουν να κρατούν την μπάλα στα πόδια του Ολυμπιακού καθόλου και να υποπίπτουν σε λάθη σε πολύ επικίνδυνους κεντρικούς χώρους. Δίνουν στο 70% την μπάλα πλέον στον Ολυμπιακό, η προσέγγισή τους αλλάζει· είναι λογικό να αλλάξει και αυτή του Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός φέτος πηγαίνει σε διάταξη 4-2-4 press, με τους εξτρέμ σχετικά εσωτερικά και με σαφή πρόθεση να αφήσουν την μπάλα να πάει στα πλάγια. Εκεί, η πλάγια γραμμή λειτουργεί σαν έξτρα αμυντικός· οι γωνίες πάσας (μοίρες πάσας) στον κάτοχο μικραίνουν.



Σέντρες και αρκετοί παίκτες στην αντίπαλη περιοχή

Υπάρχει η αίσθηση πως ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να διασπάσει εύκολα κλειστές άμυνες και γι’ αυτό στέλνει την μπάλα στα πλάγια και σεντράρει, μη έχοντας άλλη λύση.

Η πραγματικότητα είναι πως ποντάρει σε κάτι άλλο: ο Ολυμπιακός σεντράρει πολύ γιατί το θέλει· βάζει σε πρώτο χρόνο πολλούς παίκτες στην αντίπαλη περιοχή και επιχειρεί γεμίσματα.



Πιστεύει πως το επίπεδο των αντιπάλων — τουλάχιστον στο Ελληνικό πρωτάθλημα — δεν μπορεί να αντέξει την πίεση. Θεωρεί πως η ποσότητα δεν θα είναι διαχειριστική και κάτι ακόμα: δεν τον νοιάζει να χάσει την κατοχή, γιατί ξέρει πως είναι καλός στο να παίρνει τις δεύτερες μπάλες από τις απομακρύνσεις. Η ιστορία δείχνει ότι ο coach Μεντιλίμπαρ δικαιώνεται· με αυτόν τον τρόπο παίρνει νίκες.

Ο ρόλος του Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί κάνει πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που φαίνονται με την πρώτη ματιά. Το προφανές είναι πως αποτελεί έναν εξαιρετικό φορ περιοχής που σκοράρει συχνά. Ο coach Μεντιλίμπαρ του έχει δώσει έναν ρόλο λίγο διαφορετικό. Ο Μαροκινός, για να αποφύγει το man-to-man, έρχεται αρκετά χαμηλά — πιο χαμηλά από το «10» του Ολυμπιακού, τις περισσότερες φορές από τον Τσικίνιο. Έρχεται σε απλές μεταφορές μπάλας με συγκεκριμένο σκοπό, που θα δούμε παρακάτω.