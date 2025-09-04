Επίσημο του Μπελμόντ στον Πανιώνιο

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Αντονί Μπελμόντ, ενισχύοντας σημαντικά τη μεσαία του γραμμή.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αντονί Μπελμόντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με την ομάδα μας, με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2026.

Ο Αντονί, γεννημένος στις 16 Οκτωβρίου 1995, αγωνίζεται ως αμυντικό χαφ. Ξεκίνησε την καριέρα του στις ομάδες υποδομής της Ίνστ, με την οποία έκανε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο, ενώ από το 2013 έως το 2015 κατέγραψε 13 συμμετοχές με τη Γαλλική ομάδα. Ακολούθησε η μεταγραφή του στη Ντιζόν, με την οποία μέτρησε 22 συμμετοχές στην Α’ ομάδα και 12 στη Β’. Στη συνέχεια, μεταγράφηκε στη Λέφσκι Σόφιας στην οποία παρέμεινε για δύο σεζόν καταγράφοντας 27 ματς, ένα γκολ και δύο ασιστ. Επόμενος σταθμός στην καριέρα του ήταν η Γκρενόμπλ, στην οποία αγωνίστηκε για τρεις συνεχόμενες σεζόν, μετρώντας τρία γκολ σε 42 συμμετοχές.

Το 2022 μετακόμισε στη χώρα μας για λογαριασμό του Λεβαδειακού, με τον οποίο κατέγραψε 19 συμμετοχές και ένα γκολ στη Super League 1 και 27 συμμετοχές και ένα γκολ στη Super League 2. Τελευταίος σταθμός στην καριέρα του ήταν ο ΠΟΤ Ηρακλής με τον οποίο μετρά 17 συμμετοχές δύο γκολ και μια ασίστ.

Αντονί, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανιωνίου. Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του Ιστορικού!».