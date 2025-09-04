Ο Χιμένεθ, ο Ουζουνίδης και τα (όχι και τόσο) σπουδαία άνεργα νέα

Ο Μανόλο Χιμένεθ θα διαδεχθεί τον Μαρίνο Ουζουνίδη, μέχρι να έρθει η ώρα να δώσει τη θέση του στον επόμενο, με την λούπα της αντικατάστασης των προπονητών στον Άρη να συνεχίζεται. Γράφει ο Κωνασταντίνος Τσίπτσιος

Πρέπει να ορίσουμε μια σταθερή ημερομηνία, ώστε να βρισκόμαστε κάθε τέτοια μέρα του χρόνου, εδώ, να συζητάμε για τον νέο προπονητή του Άρη. Ψηθείτε!

Όπως κάθε σεζόν, λοιπόν, οι κιτρινόμαυροι ολοκληρώνουν τη δεύτερη στροφή της Stoiximan Super League (αφού πρώτα έχουν τσεκάρει στη λίστα τους τον αποκλεισμό από την Ευρώπη) και κοιτούν περήφανα τη συνέχεια, έχοντας αποφασίσει πως έφτασε η ώρα για μια (ακόμη) αλλαγή. Ένα "φρεσκάρισμα"!

Μέχρι τώρα όλα συνηθισμένα. Ως εδώ όλα "καλά". Φέτος όμως στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο επικρατεί μια νέα - πρωτοφανής - εσωστρέφεια, με τον Θόδωρο Καρυπίδη να βρίσκεται σε πρωτόγνωρα άσχημη θέση, κυρίως στα μάτια των οπαδών της ομάδας, συγκεντρώνοντας πάνω του όλη την χλεύη και την αποστροφή.

Πολύ το μπινελίκι και το ανάθεμα μετά το 0-2 από Παναιτωλικό. Έγινε και ένα συμβάν με φίλους τις ομάδας, που βρέθηκαν πίσω από την Αλκμήνης και εξέφρασαν την δυσαρέσκεια τους, ακούγοντας πίσω τα "σχολιανά" τους, σκηνικό, δε, για το οποίο ο ίδιος ο Καρυπίδης ζήτησε δημοσίως συγνώμη, ε! δε θέλει και πολύ. Χάλασε η φάση!

Ο ισχυρός διοικητικός ηγέτης του Άρη βλέπει πως το πράγμα ξεφεύγει, παρ' όλο που φέτος αποφάσισε όντως να αποστασιοποιηθεί και να λειτουργήσει το Club περισσότερο σε ευρωπαϊκά πρότυπα, παρά σε ...βαλκανικά, δεκαετίας '80. Έδωσε τα κλειδιά σε Ρέγιες και Ουζουνίδη, ΔΙΟΡΘΩΣΗ* ...σε Ρέγιες! Γιατί, ας μη γελιόμαστε, ο Ουζουνίδης από τον Μάιο ήταν απορίας άξιο πως θα συνδεόταν με τον νέο (ΙΣΠΑΝΟ) τεχνικό διευθυντή και μετρούσε μήνες, μέχρι να κάνει το πρώτο "λάθος" και να αρχίσει η γκρίνια, η οποία θα τον έβρισκε ως το ιδανικό εξιλαστήριο θύμα.

Προσωπικά να σας πω πως εξεπλάγην που η γκέλα με την Αράζ δε θεωρήθηκε η ιδανική ευκαιρία να "φαγωθεί" ο Ουζουνίδης. Εκεί πίστεψα πως, όντως, ο προπονητής του Άρη έχει αναπτύξει μια σπουδαία συνεργασία με τον Ρέγιες και ο Καρυπίδης έχει αλλάξει, βάζοντας αρκετό περισσότερο νερό στο κρασί του, ώστε να μην πάρει εν θερμώ αποφάσεις.

Δύο αγωνιστικές μετά, στην πρώτη γκέλα της ομάδας, κατάλαβα πως έκανα λάθος. Ο Ουζουνίδης αποτελεί ήδη παρελθόν και η νέα μέρα ξημερώνει στον Άρη με ...νέο προπονητή. Νέος προπονητής - "νέες περιπέτειες", που έλεγε κάποτε και ο πιο... ολοκληρωμένος top laner in the world.

Πριν πάμε στον καινούριο κόουτς του Άρη, θα κλείσω με τον απολογισμό του Ουζουνίδη, αν μου επιτρέπετε, θέτοντας μερικά ερωτήματα.

Αρχικά, πόσο χειρότερος έγινε ο προπονητής του Άρη από τον αποκλεισμό με την Αράζ ως και τη γκέλα με Παναιτωλικό; Υπό κανονικές συνθήκες, θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ. Σύμφωνοι. Όμως, όταν κάνεις ολική αλλαγή ρόστερ και έρχονται τόσα νέα πρόσωπα, ΑΛΗΘΕΙΑ περιμένεις πως οι δύο εβδομάδες, οι τρεις - οι τέσσερις, θα κάνουν τη διαφορά; Επομένως, τι άλλαξε αυτό το διάστημα;

Θα απαντούσα - αν με ρωτούσατε: "Αυξήθηκε η γκρίνια και κάποιος έπρεπε να πληρώσει το μάρμαρο". Αλλά δε με ρωτήσατε. Άρα δεν μπορώ να το πω.

Και, τέλος, μια ακόμη ερώτηση'

Εφόσον υπήρξε επικοινωνία (σύμφωνα πάντα με όσα είχε πει ο Θόδωρος Καρυπίδης τον Μάιο) με τον Ρουμπέν Ρέγιες από τα μισά της περσινής σεζόν, με τον Ρέγιες να τονίζει από την πρώτη στιγμή (έτσι λένε τα fora) πως θα προτιμούσε Ισπανό προπονητή, τότε γιατί προσελήφθη ο Ουζουνίδης εξ αρχής;

Αυτό δεν ξέρω να το απαντήσω ούτε στο χαβαλέ φίλ@ μου. Να με συμπαθάτε.

Άνεργα νέα προπονητών

Για τον Χιμένεθ δε θα ήθελα να πω πολλά. Εξ αρχής αυτό το όνομα δεν μου έκανε καθόλου γκελ. Προσωπικό κόλλημα και άποψη, δεν παίζει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο έτσι και αλλιώς. Θα περιμένω λοιπόν να τον δω στους πάγκους και μέσω της δουλειάς του. Σίγουρα μιλάμε για έμπειρο προπονητή, όμως, ίσως λίγο... παραπάνω έμπειρο, με αμέτρητα περάσματα από ομάδες (όσα περάσματα = τόσες και απομακρύνσεις). Περιμένω να δω τον Άρη δεδομένα πιο κυνικό και βαθμοθήρα. Περιμένω όμως και λιγότερο επιθετικό στυλ, κάτι που, αν δεν κάνω λάθος, πάει κόντρα στα θέλω και στις αρχικές τοποθετήσεις του Ρουμπέν Ρέγιες τον Μάιο, όταν έκανε λόγο για επιθετικό ποδόσφαιρο.

Παρένθεση εδώ: Επιθετικό ποδόσφαιρο, το οποίο ζητήθηκε από τον Ουζουνίδη, με 16 μεταγραφές και όλα αυτά μέσα σε 2 μήνες. Την ώρα που η ομάδα έπαιζε για χρόνια "της αμύνης τα παιδιά". Επιθετικό ποδόσφαιρο, το οποίο, ίσως και να εξηγεί την...κατά τα άλλα ανεξήγητη επιλογή του να βγάλει τον Ράτσιτς τις προάλλες, αφού η ομάδα ανέβηκε ΟΛΗ μπροστά για να σκοράρει. (και τα έφαγε...)

Αυτό που με ανησυχεί όμως με την περίπτωση Χιμένεθ, εκτός από την όλη καζούρα στα πέριξ για το 4ο του (ή 5ο, δεν ξέρω, έχω χάσει το μέτρημα) πέρασμα από την χώρα μας, είναι η πρεμούρα του Άρη να βρίσκει προπονητές από τα αζήτητα, από το καλάθι με τους ανέργους μηνών ή και ετών, οι οποίοι μάλιστα δεν στεριώνουν σε ομάδα πάνω από 2-3 σεζόν.

Κάθε φορά, δε, που ο Άρης πλησιάζει στην 2η αγωνιστική, όλο το transfermarkt και οι σελίδες με προπονητές, τρίβουν τα χέρια τους, με τις φήμες να διαδέχονται η μία την άλλη. Υπέροχα - Σπουδαία άνεργα νέα λοιπόν! Συμπαθάτε με οι μη κοινωνούντες τη γνώση γύρω από αυτή την ατάκα, απλώς τώρα στη διακοπή πρέπει να μάθω "τελικά ποιοι είναι αυτοί που βάζουν bots στο twitch;;;" και "καταναλώνω" (άσχετα με τον Άρη) clips, όσο περιμένω τις εξελίξεις στα δικά μας - τα αγωνιστικά, για να μη θεωρηθεί άλλη μια χρονιά χαμένη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, πριν καν μπει ο Οκτώβρης.

ΥΓ Το Κύπελλο Ελλάδας είναι μια πρωτοφανής ευκαιρία να σωθεί η όλη φετινή προσπάθεια. Η κλήρωση, για τους παρατηρητικούς, δίνει στον Άρη πάτημα να κοιτάξει ψηλά και μακριά στο θεσμό.

...στον καλό και σοβαρό Άρη όμως.

Γιατί ο τωρινός Άρης, αν συνεχίσει στο ίδιο τέμπο, θα πρέπει να αρχίσει να μελετά από νωρίς το/την "Μαρκό", για να μην εκτεθεί περαιτέρω.