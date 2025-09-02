Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού - Οι τρεις ξένοι που έμειναν εκτός

Ο Ολυμπιακός δήλωσε στην UEFA την ευρωπαϊκή του λίστα ενόψει της συμμετοχής του στην League Phase του Champions League 2025-26, ενώ έγιναν γνωστοί και οι τρεις ξένοι ποδοσφαιριστές που έμειναν εκτός.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τη League Phase του Champions League έγινε γνωστή, όπως και οι τρεις ξένοι ποδοσφαιριστές της ομάδας που τέθηκαν εκτός των επιλογών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Συγκεκριμένα οι Ρεμί Καμπελά, Γιουσούφ Γιαζίτσι και Γκουστάβο Μάντσα έμειναν εκτός επιλογών της σχετικής λίστας και δεν θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ευρώπη, τουλάχιστον μέχρι τον Γενάρη.

Στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει κατά σειρά: Πάφο (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Ρεάλ (εντός), Καϊράτ (εκτός), Λεβερκούζεν (εκτός), Άγιαξ (εντός).

Στη λίστα Β’ των Πειραιωτών δηλώθηκαν οι Μουζακίτης, Λιατσικούρας και Πνευμονίδης, ενώ η υπόλοιπη λίστα Β’ θα δηλωθεί στην UEFA προσεχώς.

Αναλυτικά η λίστα του Ολυμπιακού για τη League Phase του Champions League:\

Τερματοφύλακες: Πασχαλάκης, Τζολάκης

Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο

Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Πνευμονίδης, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες του Ολυμπιακού στην League Phase του Champions League:

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Πάφος (19:45)

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00)

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)