Ολυμπιακός: Τα νούμερα που επέλεξαν Ποντένσε, Ταρέμι και Μάντσα

Ο Ολυμπιακός τις τελευταίες ημέρες ολοκλήρωσε μία τριπλέτα μεταγραφών που τον ανεβάζουν επίπεδο και τον κάνουν πολύ δυνατό σε όλες τις θέσεις.

Ντανιέλ Ποντένσε, Μέχντι Ταρέμι και Γκουστάβο Μάντσα ανακοινώθηκαν από τον Ολυμπιακό και αποτελούν μέρος του «ερυθρόλευκου» ρόστερ της νέας σεζόν που εκκίνησε. Οι Πειραιώτες γέμισαν το ρόστερ τους με τρεις ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, ενισχύοντας άμυνα και επίθεση ενόψει της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε στην μεγάλη του επιστροφή στον Πειραιά, επέλεξε να φοράει το... γνώριμο και «αγαπημένο» του νούμερο "56" στην φανέλα του. Ο Ιρανός φορ, Μέχντι Ταρέμι επέλεξε το "99" στην πλάτη, ενώ ο νεαρός κεντρικός αμυντικός, Γκουστάβο Μάντσα πήρε το νούμερο "39".

Αναλυτικά όλα τα νούμερα των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού:

Τερματοφύλακες: 1. Πασχαλάκης, 31. Μπότης, 88. Τζολάκης.

Αμυντικοί: 3. Ορτέγκα, 4. Μπιανκόν, 5. Πιρόλα, 6. Καλογερόπουλος, 20. Κοστίνια, 21. Βέζο, 23. Ροντινέι, 39. Γκουστάβο Μάνσα, 45. Ρέτσος, 70. Μπρούνο.

Μέσοι: 8. Νασιμέντο, 10. Μαρτίνς, 14. Γκαρθία, 16. Σιπιόνι, 22. Τσικίνιο, 27. Στρεφέτσα, 32. Έσε, 56. Ποντένσε, 67. Λιατσικούρας, 80. Πνευμονίδης, 90. Καμπελά, 96. Μουζακίτης, 97. Γιαζίτσι.

Επιθετικοί: 9. Ελ Κααμπί, 11. Γιάρεμτσουκ, 99. Ταρέμι.