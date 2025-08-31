Στην Αθήνα ο Ταρέμι: «Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ» (vid)

Ο Μεχντί Ταρέμι έφτασε λίγο πριν τις 9 στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Στο «Ελ. Βενιζέλος» προσγειώθηκε ο Μεχντί Ταρέμι, που ήρθε στην Ελλάδα για να ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο 33χρονος επιθετικός τα βρήκε σε όλα με τους «ερυθρόλευκους» για συμβόλαιο δύο ετών και αφού περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα πέσουν οι υπογραφές.

Οι αποδοχές του θα είναι στα 2 εκατ. ευρώ τον χρόνο, συν μπόνους. Ο Ολυμπιακός τα βρήκε με την Ίντερ στα 2,5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Ιρανού επιθετικού.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Ταρέμι τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα ενταχθώ στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος σύλλογος. Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ».

Για τον κόσμο της ομάδας: «Ο Ολυμπιακός έχει πολλούς ένθερμους οπαδούς και ανυπομονώ να τους γνωρίσω».

Για την τριπλέτα στην επίθεση με Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ, σημείωσε: «Είμαστε συμπαίκτες, στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την ομάδα όσο περισσότερο μπορούμε και θα κάνουμε τα πάντα για αυτή».