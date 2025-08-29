H Tότεναμ ρίχνει «βόμβα» με τον Τσάβι Σίμονς!

Μια πολύ δυνατή μεταγραφική κίνηση ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Τότεναμ, που ήρθε σε συμφωνία με την Λειψία για την απόκτηση του Τσάβι Σίμονς.

Οι «Spurs» έψαχναν για μια μεταγραφική «βόμβα» και όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, κατάφεραν να πείσουν την Λειψία για να πει το «ναι» στην επίσημη πρόταση που κατατέθηκε για τον Ολλανδό μεσοεπιθετικό.

Η Τότεναμ θα καταβάλει στους Γερμανούς 60 εκατομμύρια ευρώ για τον Τσάβι Σίμονς, με τον 23χρονο μεσοεπιθετικό, να αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στο Λονδίνο για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.

Ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός μόλις ολοκληρώσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με την Τότεναμ, για να ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ των Λονδρέζων.