H Tότεναμ ρίχνει «βόμβα» με τον Τσάβι Σίμονς!

Οι «Spurs» έψαχναν για μια μεταγραφική «βόμβα» και όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, κατάφεραν να πείσουν την Λειψία για να πει το «ναι» στην επίσημη πρόταση που κατατέθηκε για τον Ολλανδό μεσοεπιθετικό.
Η Τότεναμ θα καταβάλει στους Γερμανούς 60 εκατομμύρια ευρώ για τον Τσάβι Σίμονς, με τον 23χρονο μεσοεπιθετικό, να αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στο Λονδίνο για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.
Ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός μόλις ολοκληρώσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με την Τότεναμ, για να ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ των Λονδρέζων.
🚨💣 EXCLUSIVE: Tottenham agree €60m fee with RB Leipzig for Xavi Simons!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025
Official bid accepted, green light after #THFC sent formal bid following player’s encouragement.
Spurs want deal done today also on player side + medical in the next hours.
Here we go, expected soon 🧨 pic.twitter.com/z8zALbTNOv