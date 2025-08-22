Παναθηναϊκός: Πάντα ψηλά ο Αιγύπτιος φορ Μοχάμεντ, αν πωληθεί ο Ιωαννίδης!

Ο Ρουί Βιτόρια εξακολουθεί να θέλει τον διεθνή Αιγύπτιο, η Λανς ετοιμάζει πρόταση στη Ναντ και σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA οι «πράσινοι» καραδοκούν. Πώς μπορεί να αποκτηθούν και δύο φορ αν πωληθεί ο Φώτης.

Η αναθέρμανση του ενδιαφέροντος της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη, βρίσκει τον Παναθηναϊκό σε εγρήγορση. Οι «πράσινοι» σε περίπτωση που γίνει μια εξαιρετική πρόταση για τον Έλληνα στράικερ και ο ίδιος θελήσει να δοκιμάσει στο εξωτερικό, τότε θα χρειαστεί να μπουν σε άμεση διαδικασία αντικατάστασής του.

Σε αυτό το ενδεχόμενο, υπάρχει ετοιμότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA με μια υπόθεση που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, να είναι ψηλά για τους «πράσινους». Ο λόγος για τον Μοσταφά Μοχάμεντ. Ο Αιγύπτιος στράικερ της Ναντ, τον οποίο γνωρίζει άριστα ο Ρουί Βιτόρια καθώς τον είχε στην Εθνική ομάδα της αφρικανικής χώρας.

Ο παίκτης θέλει να φύγει από τη Ναντ και η Λανς είναι ήδη στο… κυνήγι του. Τα ρεπορτάζ στην Γαλλία αναφέρουν πως έχουν αρχίσει ήδη επαφές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Με το σύλλογο στον οποίο ανήκει να αξιώνει 5 εκατ. ευρώ. Από εκεί το «τριφύλλι» ήδη απέκτησε τον Τσιριβέγια, ενώ πήρε δανεικό τον Λαφόν στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Ο 27χρονος επιθετικός θέλει να βρεθεί σε ομάδα που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ποδοσφαιρικά συγκεντρώνει τα στοιχεία που θέλει από τον φορ ο Πορτογάλος τεχνικός. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, πως τον είχε στην ψηλά στις επιθυμίες του και τον περασμένο Γενάρη.

Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν μετά τη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ πάντως. Ο Φώτης Ιωαννίδης ακόμη και στην περίπτωση που τελικά πωληθεί, θα είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι με τους Τούρκους.

Αυτό πάντως που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκλειστεί, είναι το ενδεχόμενο πέρα απ’ τον πιθανό αντικαταστάτη του Φώτη Ιωαννίδη – αν αυτός πωληθεί – να υπάρξει και δεύτερη κίνηση για την επίθεση. Με ποδοσφαιριστή που θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και δε θα αποτελεί απλά επένδυση για το μέλλον. Τρίτη λύση για να προστεθεί στον ανταγωνισμό της θέσης, προκειμένου το «τριφύλλι» να έχει τρεις φορ ποιότητας και διαφορετικών χαρακτηριστικών.