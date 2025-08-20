Σαλάχ για Ζότα: «Στο τέλος, η ζωή συνεχίζεται...»

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ανακηρύχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης της Premier League την περασμένη σεζόν, ένα βραβείο από την PFA (Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών), το οποίο ο Αιγύπτιος διεθνής επιθετικός έλαβε για τρίτη φορά.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ μίλησε για τον αντίκτυπο που είχε στη Λίβερπουλ ο θάνατος του Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον αδελφό του Αντρέ Σίλβα, τον Ιούλιο.

Ο Αιγύπτιος διεθνής επιθετικός παραδέχτηκε ότι ο θάνατος του Πορτογάλου σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία ήταν πολύ δύσκολος στην κατανόηση, αλλά επαίνεσε τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα κατάφερε να ξεπεράσει τον πόνο και να επικεντρωθεί στην έναρξη της νέας σεζόν.



«Ήταν πολύ δύσκολο για εμάς, αλλά είμαι χαρούμενος που καταφέραμε να το χειριστούμε καλά μέχρι στιγμής. Απλώς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας γιατί, στο τέλος η ζωή συνεχίζεται. Απλώς πρέπει να επικεντρωθούμε στους στόχους μας και, κατά καιρούς, να εκφράζουμε αυτά που νιώθουμε. Απλώς πρέπει να επικεντρωθούμε στη δουλειά μας», είπε σε δήλωσή του στο BBC.