Φιλική νίκη του Ολυμπιακού Β΄ στο Καρπενήσι

Το τελευταίο του φιλικό στο Καρπενήσι, έδωσε ο Ολυμπιακός Β΄ στο πλαίσιο του βασικού σταδίου της καλοκαιρινής του προετοιμασίας, νικώντας με 7-0 το ΑΠΟΚ Βελούχι.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν σαφώς ανώτεροι από τον αντίπαλό τους και έδειξαν αρκετά καλά στοιχεία συνεχίζοντας την προετοιμασία τους.

Μόλις στο 15′ ο Ολυμπιακός Β΄ άνοιξε το σκορ όταν ο Τουφάκης έκλεψε την μπάλα έξω από την περιοχή και με πλασέ έκανε το 1-0. Το 2-0 ήρθε στο 23′, νέο κλέψιμο του Τουφάκη ο οποίος έβγαλε την ασίστ στον Ζουγλή και με πλασέ ο νεαρός εξτρέμ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ενώ ο ίδιος παίκτης έκανε το 3-0 στο 25′ όταν ο Γιουσούφ βγήκε στην αντεπίθεση και σέντραρε στην αντίπαλη περιοχή για τον σκόρερ Ζουγλή.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός Β΄ συνέχισε να έχει την υπεροχή στο ματς και στο 67′ ήρθε το 4-0 με τον Τζαμαλή να κλέβει την μπάλα και να τελειώνει ο ίδιος τη φάση. Τρία λεπτά μετά, στο 70′, ο Κολοκοτρώνης συνεργάστηκε ωραία με τον Λιάτσο και ο τελευταίος με πλασέ σημείωσε το 5-0. Στο 84′ ο Κολοκοτρώνης από δημιουργός έγινε σκόρερ για το 6-0, μετά από ωραία ατομική ενέργεια του Φίλη.

Ο Πρεκατές στο 87′ είχε δοκάρι σε κεφαλιά που επιχείρησε και στο 90′ ο Λώλης μετά από ασίστ του Φίλη διαμόρφωσε με πλασέ το τελικό 7-0.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ (Ρ. Πιτό): Γεωργακόπουλος, Μαρτίνης, Γκοτζαμανίδης, Τανούλης, Ρολάκης, Πλειώνης, Χάμζα, Τουφάκης, Κεϊτά, Γιουσούφ, Ζουγλής, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν οι Έξαρχος, Δάμα, Κουτσίδης, Πρεκατές, Φίλης, Λιάτσος, Λώλης, Κολοκοτρώνης, Τζαμαλής, Αλαφάκης, Κουτσογούλας, Καμπαγιοβάννης.