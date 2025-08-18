Ο Τύπος παραμένει σε ευρωπαϊκή διάθεση και αναλύει τα δεδομένα των αγώνων των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ την Πέμπτη.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΟΥΠΗΣ - LIVE SPORT

Αυτές οι δύο εβδομάδες είναι και οι πιο κρίσιμες για όλη τη σεζόν συγκεκριμένα για τρεις ομάδες, αλλά και συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και θα φανεί αν το ποτήρι θα είναι τελικά μισοάδειο ή μισογεμάτο. Αν σε λίγες μέρες το ταμείο είναι μια ομάδα σε stage του Τσάμπιονς Λιγκ, δύο στο Γιουρόπα και μια στο Κόνφερενς, τότε το ποτήρι θα είναι μισογεμάτο. Ακόμα κι αν μείνει μια ομάδα στο Γιουρόπα με δύο στο Κόνφερενς. Αν, όμως, είναι π.χ. μια Τσάμπιονς ¨

Λιγκ και δύο στο Κόνφερενς, τότε θα είναι μισοάδειο.

Το πρώτο κλειδί - και η πιο δύσκολη από τις μονομαχίες - έχει να κάνει με το ΑΕΚ - Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί η Ένωση, δεν έχει άλλο μαξιλαράκι, όπως ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Μένει εκτός Ευρώπης, δηλαδή. Και, συν τοις άλλοις, από τις τρεις αντιπάλους των ελληνικών ομάδων, την πιο βαριά φανέλα έχει η Άντερλεχτ.

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν εξασφαλίσει σίγουρα την ευρωπαϊκή τους συνέχεια, στη χειρότερη περίπτωση στο κόνφερενς λιγκ. Όμως, ο Παναθηναϊκός που έχουμε δει έως τώρα δεν μπορεί να φοβηθεί τη Σάμσουνσπορ. Όλο καλή ομάδα κι αν έχουν φτιάξει οι Τούρκοι, δεν ζυγίζουν περισσότερο από τη Σαχτάρ. Ούτε κι από τη Ρέιντζερς, που ο Παναθηναϊκός την «είχε» αγωνιστικά. Όπως και να έχει ο Παναθηναϊκός έχει δείξει έως τώρα το καλύτερο πρόσωπο απ’ όλες τις ελληνικές ομάδες στο ξεκίνημα της ευρωπαϊκής σεζόν. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην πείθει ακόμα αγωνιστικά, και να δείχνει μια συνέχεια της περσινής κακής σεζόν του, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς. Και με τις προσπάθειες που κάνει είναι λογικό να βελτιωθεί. Η Ριέκα είναι στα μέτρα του και μπορεί να πάρει το εισιτήριο με δύο καλές ή ακόμα και με απλά υποφερτές εμφανίσεις. Δεν απαιτείται, δηλαδή, κάποια σοβαρή υπέρβαση. Ούτε μιλάμε για κάποιο ανυπέρβλητο εμπόδιο. Ίδωμεν, λοιπόν, ποια θα είναι η ψαριά των τριών εκπροσώπων μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Ο Γιώργος Γιακουμάκης δεν είναι ο ποδοσφαιριστής που θα σε θαμπώσει με περίτεχνες ντρίμπλες ή με σπάνιες εμπνεύσεις εκτός περιοχής. Δεν είναι ο φορ που θα ανοίξει με μια πάσα την αντίπαλη άμυνα. Είναι όμως εκείνος που μέσα στη μεγάλη περιοχή ξέρει καλύτερα από πολλούς να διαβάζει τη φάση, να τοποθετείται και να τελειώνει με τον πιο απλό και αποτελεσματικό τρόπο. Κι αυτό είναι ακριβώς το στοιχείο που μπορεί να προσφέρει σε μια παραγωγική επιθετικά ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Σε ματς που κολλάνε, όταν το γήπεδο μοιάζει να μικραίνει και οι αντίπαλοι κλείνουν κάθε διάδρομο, χρειάζεται ο φορ που δεν θα μπερδευτεί με τις φιοριτούρες. Ο Γιακουμάκης έχει την ικανότητα να απλοποιεί τις καταστάσεις: μια κίνηση στο πρώτο δοκάρι, ένα άλμα πιο έγκαιρο από τον στόπερ, ένα πλασέ χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν ψάχνει το εντυπωσιακό, ψάχνει το χρήσιμο. Και στο ποδόσφαιρο, αυτό πολλές φορές είναι ανεκτίμητο. Ακόμα κι ερχόμενος από τον πάγκο μπορεί να λειτουργήσει σαν το «plan b» που συχνά λείπει. Να μπει σε μια ήδη διαμορφωμένη μάχη και να αλλάξει τις ισορροπίες με την απλότητα και τη δύναμη του. Το έδειξε στη Σκωτία, το επιβεβαίωσε και στο MLS.

Δεν έχει σημασία η φανέλα που φορά, αλλά η προσήλωση του σε αυτό που ξέρει καλά: το γκολ. Ο Γιακουμάκης είναι εκείνος που θα «μυριστεί» τη φάση πριν από τους άλλους. Στην εποχή που το ποδόσφαιρο συχνά χάνεται σε συστήματα και περίπλοκες αναλύσεις, η παρουσία του θυμίζει ότι το παιχνίδι παραμένει απλό: μπάλα στα δίχτυα. Κι αυτός μπαίνοντας από τον πάγκο, μπορεί να το προσφέρει με τρόπο ξεκάθαρο, γήινο και αποτελεσματικό. Σε μια ομάδα που φέρνει συχνά τη μπάλα στην περιοχή, ο Γιακουμάκης έχει τον ρόλο του. Όχι ως πολυτελής σταρ, αλλά ως ο άνθρωπος που απλοποιεί τις καταστάσεις στέλνοντας τη μπάλα στο τέρμα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Η παρουσία του Ολυμπιακού στα φιλικά της Ιταλίας ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενη. Μια ομάδα που είναι σαφώς σε αρκετά μεγάλο βαθμό ετοιμότητας από πλευράς φυσικών δυνάμεων (αν και έχει κι άλλο δρόμο φυσικά μπροστά της), έχει δουλέψει καλά όλο αυτό το διάστημα όπως πρώτος απ' όλους δηλώνει ο προπονητής της, αλλά έχει ακόμη σημαντικά πράγματα να βελτιώσει μπαίνοντας πια στις επίσημες υποχρεώσεις της. Τα πρώτα ματς του πρωταθλήματος θα λειτουργήσουν για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ως κάποια ακόμη δυνατά τεστ, περισσότερο για το θέμα της ομοιογένειας και της καλύτερης ένταξης των ποδοσφαιριστών που αποκτήθηκαν ή που πρόκειται να αποκτηθούν στο εναπομείναν διάστημα των δύο εβδομάδων έως τη λήξη της σχετικής περιόδου.

Είναι δεδομένο ότι όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού μπορούν να αποδώσουν καλύτερα απ' όσο έχουν κάνει σε αυτό το διάστημα των φιλικών προετοιμασίας. Και των πιο βατών επί ολλανδικού εδάφους και των δύο πρόσφατων στην Ιταλία απέναντι σε πολύ ισχυρές και ποιοτικότερες ομάδες, αξίας ρόστερ εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Κάτι που έχει μεγάλη σημασία επίσης είναι να βρουν τον καλό εαυτό τους παίκτες που έχουν κομβικό ρόλο στο πλάνο λειτουργίας της πειραϊκής ομάδας και οι οποίοι μπορούν να γίνουν καθοριστικοί για τη συνολική βελτίωση.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ - ΩΡΑ

Η ΑΕΚ φτάνει φέτος για πρώτη φορά στα πλέιοφς του Κόνφερενς, έχοντας ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο τις υποχρεώσεις της. Τις άλλες δύο φορές, που δεν το κατάφερε, είχε αποκλειστεί από τη Βελέζ και από τη Νόα. Ούτε η Χάποελ, ούτε ο Άρης Λεμεσού είχαν καμία σχέση με τη Νόα ή τη Βελέζ. Ήταν πολύ διαφορετικές ομάδες και εννοείται πολύ πιο κωλοπετσωμένες. Τη δουλειά της η ΑΕΚ αυτή τη φορά την έκανε σωστά, ενώ τις προηγούμενες δύο φορές, δεν την είχε κάνει. Φυσικά και η Άντερλεχτ σε σχέση με τη Χάποελ και τον Άρη Λεμεσού, είναι μια ποιοτική και μια πιο έμπειρη ομάδα. Και εννοείται με απείρως πιο βαριά ευρωπαϊκή φανέλα.

Εγρήγορση υπάρχει, γενικώς συναγερμός υπάρχει και τσίτωμα υπάρχει και λογική μάχης απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολύ δυνατή, επικίνδυνη και κλασική ευρωπαϊκή δύναμη. Αυτή η διαφορά θα κάνει πολύ καλό στην ΑΕΚ και θα λειτουργήσει ευεργετικά για το πόσο μαχητικά και συγκεντρωμένα θα πάει ολόκληρος ο οργανισμός σ’ αυτά τα δύο παιχνίδια.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Την περασμένη Πέμπτη ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ χάρισαν μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, παίρνοντας και οι τρεις το ίδιο βράδυ ευρωπαϊκές προκρίσεις. ΟΠΑΟ αποκλείοντας τη Σαχτάρ και ο ΠΑΟΚ που απέφυγε την παγίδα που λέγονταν Βόλφσμπεργκερ κέρδισαν το δικαίωμα συμμετοχής σε League Stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αν αποκλείσουν στη συνέχεια ο μεν ΠΑΟ τη Σαμψούντα από την Τουρκία, ο δε ΠΑΟΚ τη Ριέκα από την Κροατία θα μπουν στο Europa League - αν όχι, έχουν εξασφαλίσει μια θέση στο Conference League. Το Conference League δέρνει βαθμούς και για τους συλλόγους που σε αυτό συμμετέχουν και για τις χώρες (οι νίκες είναι ευκολότερες) και επιτρέπει και μεγάλα όνειρα. Αλλά αν ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να έχει προβλήματα με τους ελέγχους της UEFA και ο ΠΑΟ θέλει να σταματήσει να έχει τέτοια, πρέπει να μπουν στο Europa League. Γιατί, ναι μεν η δυσκολία είναι πιο μεγάλη, πλην όμως τα έσοδα είναι υπερδιπλάσια.

Στο τέλος της σεζόν οι ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη εξετάζονται για τα οικονομικά τους. Αν μια ομάδα κλείνει τη σεζόν με παθητικό - έχει έξοδα πιο πολλά από τα έσοδα - πρέπει αυτό το άνοιγμα να το καλύψει: από αυτό προκύπτει η ανάγκη του ΠΑΟ να πουλήσει παίκτες και για αυτό παραχώρησε και τον Βαγιαννίδη και τον Μαξίμοβιτς, ενώ συγχρόνως πλήρωσε και ένα πρόστιμο. Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα υπάρξει νέος έλεγχος. Αν μια ομάδα έχει κλείσει την περσινή της τρύπα δεν υπάρχει πρόβλημα: αν όχι, θα τιμωρηθεί εκ νέου, αυτή τη φορά με απαγόρευση μεταγραφών. Η όλη διαδικασία ωστόσο επιβάλλει κάτι: πως πρέπει να προσέχεις και τον επόμενο προϋπολογισμό, δηλαδή ή να μικρύνεις τα έξοδα (αν τα έσοδα σου είναι τα ίδια) ή να μεγαλώσεις τα έσοδα. Ένας από τους τρόπους για να μεγαλώσεις τα έσοδα είναι προφανώς το να αγωνιστείς σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, που φέρει μεγαλύτερα έσοδα. Στην προκειμένη περίπτωση στο Europa League. Στο οποίο πρέπει να συμμετέχει και ο ΠΑΟΚ για να μη δει τα περσινά έσοδα να μειώνονται και να μην αποκτήσει μελλοντικά προβλήματα με τους ελέγχους. Που τώρα δεν έχει και χάρη στις ακριβές πωλήσεις του (Κουλιεράκης, Τζίμας, Κοτάρσκι κλπ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

*Για να διαβάσετε ολόκληρο ένα άρθρο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο περίπτερο της γειτονιάς σας. Ενισχύοντας την εφημερίδα που εκτιμάτε περισσότερο, δίνετε πνοή στην πολυφωνία του Τύπου.