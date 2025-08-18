Nέο κρούσμα ρατσιστικής επίθεσης αυτή τη φορά στο Κύπελλο Γερμανίας!

Λίγα 24ωρα μετά την ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε στο «Άνφιλντ» ο Aντουάν Σεμένιο, υπήρξε νέο κρούσμα αυτή τη φορά στην αναμέτρηση της Σάλκε με την Λοκομοτίβ Λειψίας για το Κύπελλο Γερμανίας

Ο Γκανέζος εξτρέμ της Σάλκε Αντβί-Ατζέι, κατήγγειλε στον διαιτητή της αναμέτρησης ότι δέχθηκε φραστική επίθεση από την κερκίδα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή στην αναμέτρηση για πέντε λεπτά.

Το περιστατικό συνέβη στο πρώτο τέταρτο του αγώνα και έγινε σύσταση από τα μεγάφωνα, με τους παίκτες της Σάλκε να απειλούν ακόμη και με αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο.

«Ο ρατσισμός δεν έχει θέση στα γήπεδα ποδοσφαίρου και γενικότερα στη ζωή. Δεν θέλω να επαναλάβω τα λόγια που ειπώθηκαν. Είναι απογοητευτικό. Δεν είμαι κάποιος που πηγαίνει σπίτι και κλαίει.

Αλλά εξακολουθώ να βρίσκω απογοητευτικό το γεγονός ότι τέτοια πράγματα εξακολουθούν να συμβαίνουν στα γήπεδα. Δεν ήθελα να το κάνω μεγάλο θέμα, όμως δεν υπήρχε περίπτωση και να το ανεχτώ», ανέφερε ο Αντβί-Ατζέι.