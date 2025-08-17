Η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε «χάλασε» το ντεμπούτο του Αλμέιδα στον πάγκο της Σεβίλλης

Με ήττα ξεκίνησε τη θητεία του στον πάγκο της Σεβίλης ο Ματίας Αλμέιδα. Η ομάδα του πρώην τεχνικού της ΑΕΚ δεν άντεξε στο «Σαν Μαμές» γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 από την Αθλέτικ Μπιλμπάο, στην πρεμιέρα της LaLiga.

Το παιχνίδι είχε δυο διαφορετικές εικόνες. Το πρώτο ημίχρονο ήταν του Νίκου Γουίλιαμς, ο οποίος σκόραρε από την άσπρη βούλα για το 1-0 στο 36' ενώ ετοίμασε το 2-0 στο 43' που σημείωσε ο Μαροάν Σάναντι. Μάλιστα, στο 52', ο Νίκο έφτασε κοντά σε δεύτερο προσωπικό τέρμα, αλλά το σουτ του σταμάτησε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Όριαν Νίλαντ.

Από εκεί και πέρα, η ροή του αγώνα άλλαξε εντελώς. Από ασίστ του... φευγάτου Χουανλού Σάντσες, με πλασέ ο Ντόντι Λουκεμπάκιο μείωσε σε 2-1 με τη συμπλήρωση μιας ώρας. Ακόμα καλύτερα για τους Ανδαλουσιάνους, στο 72' έφτασαν στην ισοφάριση με το βόλεμά του Λουσιέν Αγκουμέ. Ωστόσο, με πλασέ στην κίνηση στο 81', πάλι από πάσα του Νίκο, ο Ρόμπερτ Ναβάρο έκανε το 3-2 και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Νωρίτερα, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κριστάντους Ούτσε που σημείωσε έναν παίκτη και ετοίμασε ένα ακόμη, η Χετάφε πέρασε νικηφόρα από το Βίγκο, κερδίζοντας με 2-0 τη Θέλτα. Το σημερινό (17/8) πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση της Εσπανιόλ κόντρα στον Ατλέτικο Μαδρίτη στο «Ζαν Λουί» της Βαρκελώνης.