Η αποχώρηση του Μαξίμοβιτς από τον Παναθηναϊκό, το ανοιχτό ενδεχόμενο πώλησης στον Ολυμπιακό, η συνάντηση προέδρων στη Μύκονο. Άχαστες οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι ως προς την απόφαση του Ολυμπιακού για τον Αμπντουλί Μανέ. Ο 20χρονος Αφρικανός επιθετικός της Μιάλμπι θα κλείσει τελικά από τώρα για τον χειμώνα. Δεν θα πιάσει από τώρα λιμάνι. Οπότε οι Πειραιώτες έχουν κινήσει τις διαδικασίες τις τελευταίες ώρες, έτσι ώστε ο παίκτης να ενσωματωθεί τον Ιανουάριο στους «ερυθρόλευκους». Φαίνεται ότι θα γίνει το χατήρι της Μιάλμι να τον κρατήσει έως τον Νοέμβριο, λόγω της μάχης που δίνει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. (ΦΩΣ)

*Στην Αργεντινή ανέφεραν ότι όσα… τσαλιμάκια κάνει μέχρι τέλους η Γοδόι Κρουζ δεν πρόκειται να αντισταθεί στην πρόταση του Ολυμπιακού. Το έχουν σχεδόν σίγουρο ότι ο Αντίνο θα μετακομίσει στον Πειραιά. Το πολύ-πολύ αυτό να μη συμβεί εντός της εβδομάδας, λόγω του αγώνα στο Κόπα Σουνταμερικάνα, αλλά να γίνει μετά τις 22 Αυγούστου. Μικρό το κακό… (ΦΩΣ)

*Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς αποχαιρέτισε τους συμπαίκτες του και τους ευχαρίστησε για τη συνεργασία που είχαν. Ο Σέρβος μέσος μάζεψε τα πράγματά του από το «Γ. Καλαφάτης» ενόψει της μετακόμισής του στο Ντουμπάι. Ο Ρουί Βιτόρια είχε συνομιλία με τον Μαξίμοβιτς κατά την επιστροφή του Παναθηναϊκού και του ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Πορτογάλος μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον επαγγελματισμό του Μαξίμοβιτς, που τίμησε το συμβόλαιό του ακόμα κι όταν είχε οριστικοποιηθεί η αποχώρησή του. (LIVE SPORT)

*Η απόκτηση τερματοφύλακα από τη Γκαζιάντεσπορ ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σωκράτη Διούδη στην ΑΕΛ. Η τουρκική ομάδα ενέταξε χθες στο δυναμικό της τον Ζαφέρ Γκοργκέν από τη Ρίζεσπορ και εκτός απροόπτου θα συναινέσει στην αποδέσμευση του Διούδη,ο οποίος έχει συμφωνήσει σε όλα με τους «βυσσινί». (SPORTDAY)

*Τον Παναγιώτη Τζίμα αναμένεται να αποκτήσει και πάλι η Κηφισιά, συζητώντας για την απόκτησή τους ως ελεύθερο από τον Αστέρα Τρίπολης. (SPORTDAY)

*Όλα είναι ανοιχτά στον Ολυμπιακό για την πώληση του Σαντιάγκο Έσε, την ώρα που δεν έχει ατονήσει το ενδιαφέρον για τον Μίγια. Ο 30χρονος μέσος που κάνει προετοιμασία με τη Χετάφε, δεν είναι αρνητικός να έρθει στην Ελλάδα. Μπορεί να προκύψει εκ νέου θέμα για τους «ερυθρόλευκους», υπό προϋποθέσεις. (REAL NEWS)

*Είναι αλήθεια ότι στη Μύκονο συναντήθηκαν τρεις διοικητικοί ηγέτες της SL1 και ένας εξωδιοικητικός παράγοντας που έκανε ταξίδι-αστραπή από την Πάρο; (DOCUMENTO)