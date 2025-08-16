«Ολυμπιακός: Στα 7 εκατομμύρια ευρώ η πρόταση για τον 20χρονο Ταλίς της Παλμέιρας»

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη στροφή του προς την αγορά της Λατινικής Αμερικής, αναζητώντας νεαρούς ποδοσφαιριστές με προοπτική εξέλιξης και σημαντική μεταπωλητική αξία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι «ερυθρόλευκοι», σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έχουν στραφεί στον Ταλίς, τον 20χρονο επιθετικό της Παλμέιρας.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Βενέ Κασαγκράντε, οι Πειραιώτες έχουν ήδη καταθέσει πρόταση ύψους 7 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του νεαρού στράικερ, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στην κορυφή της επίθεσης αλλά μπορεί να προσφέρει και ως δεύτερος φορ.

Ο Ταλίς προέρχεται από τις ακαδημίες της Παλμέιρας και έχει ήδη αφήσει υποσχέσεις. Με την ομάδα U20 έχει καταγράψει 29 γκολ σε 56 συμμετοχές, ενώ με την πρώτη ομάδα μετράει 13 εμφανίσεις και 2 τέρματα.