Με συγκέντρωση και σοβαρότητα για την πρόκριση η ΑΕΚ

Τον Άρη Λεμεσού υποδέχεται απόψε η ΑΕΚ στην OPAP Arena και θέλει μόνο τη νίκη για να βρεθεί στα play off του Conference League.

Μοναδικό στόχο τη νίκη έχει η ΑΕΚ απόψε (21:00, Cosmote Sport 1) στην OPAP Arena, όπου κοντράρεται με τον Άρη Λεμεσού, στη ρεβάνς του 2-2 στην Κύπρο, με στόχο να πάρει το εισιτήριο για τα play off του Conference League. Εκεί, εκτός απροόπτου, θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, όπου στο πρώτο ματς κόντρα της Σέριφ Τιρασπόρ επικράτησε με 3-0.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς καλείται να εκμεταλλευτεί τη δύναμη της έδρας της και να φτάσει στη νίκη και την ευρωπαϊκή πρόκριση, που τόσο πολύ χρειάζεται. Ο Σέρβος τεχνικός ζήτησε συγκέντρωση και σοβαρότητα από τους παίκτες του, καλώντας τους να βγάλουν προσωπικότητα.

Στα αγωνιστικά πλάνα της ΑΕΚ δεν αναμένονται εκπλήξεις, καθώς αναμένονται λίγες αλλαγές. Ο Πενράις ίσως παίξει αντί του Πήλιου, ενώ θέση στη βασική ενδεκάδα αναμένεται να πάρουν οι Πινέδα και Κοϊτά. Δεν αποκλείεται να κάνει ντεμπούτο ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα αντί του Μαρσιάλ.

Ο Άρης Λεμεσού από την πλευρά του δεν έχει κάτι να χάσει και θα παλέψει για την πρόκριση. Ο Αρτέμ Ράντκοφ δεν υπολογίζει στους τραυματίες Άλεξ Σαρφό, Μαμαντού Σανέ, Άλεξ Μουσούντα και Βέλχικο Νίκολιτς, ενώ στην ευρωπαϊκή λίστα δεν έχουν δηλωθεί και οι Έντι Σεμέδο και Γιανίκ Γκομίς. Αντίθετα, διαθέσιμος είναι ο Ανδρόνικος Κακουλλής, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μάνταλος, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν, Κοϊτά, Ζίνι.

Άρης Λεμεσού: Άλβες, Γιάγκο, Μπαλόγκουν, Γκόλντσαν, Κορέια, Χαραλάμπους, Μαρκίγιεφ, Μόντνορ, ΜακΚάουσλαντ, Κβιλιτάια, Κακουλλής.