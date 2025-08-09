Με τα πεπραγμένα των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη συνεχίζει να ασχολείται ο Πρωινός Τύπος και μία... νότα Εθνικής ομάδας.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΟΥΠΗΣ - LIVE SPORT

Από τις τρεις παρουσίες, η ΑΕΚ κατάφερε να βρίσκεται πλέον ένα κλικ πιο κοντά στην πρόκριση, όμως ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα έχουν δύσκολες αποστολές στις ρεβάνς. Βάσει απόδοσης, κι όχι δυναμικής αντιπάλου, ο Δικέφαλος του Βορρά έδειξε να υστερεί ξεκάθαρα από την αντίπαλο του και γι’ αυτό προβλημάτισε περισσότερο από τις τρεις ομάδες μας. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που αδικεί περισσότερο τον εαυτό του. Παίζει καλά, αλλά κλοτσάει τις ευκαιρίες. Έπρεπε να περάσει τη Ρέιντζερς κι αποκλείστηκε, ενώ ούτε προχθές κατάφερε να σκοράρει με τη Σαχτάρ.

Ναι μεν είναι καλύτερος και κάνει φάσεις, αλλά τώρα στη ρεβάνς, έστω και σε ουδέτερο, βρίσκεται με μειονέκτημα. Διότι η Σαχτάρ ούτε μικρή ομάδα είναι ούτε αδύναμη. Είναι κρίμα μια ομάδα τέτοια εποχή να αντιμετωπίζει δύο «κανονικούς» αντιπάλους, όπως Ρέιντζερς και η Σαχτάρ, να είναι ανώτερος, να δημιουργεί, όμως εντέλει να φεύγει με το κεφάλι σκυμμένο. Διότι ο Παναθηναϊκός δείχνει γεμάτος από ιδέες κι ενέργεια αλλά ταυτόχρονα είναι άδειος από αποφασιστικότητα συγκέντρωση κι αυτοπεποίθηση. Και δίχως αυτά τα τρία στοιχεία γκολ δεν βάζεις εύκολα σ’ αυτό το επίπεδο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Το 0-0 της Τούμπας απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ θύμισε επικίνδυνα το ξεκίνημα της ευρωπαϊκής διαδρομής του ΠΑΟΚ πριν από δύο χρόνια κόντρα στην Μπειτάρ Ιερουσαλήμ. Γεμάτη έδρα, κακός ρυθμός, ασύνδετη ομάδα, κι ένας αντίπαλος που δεν τρόμαζε, αλλά έφτασε πολύ κοντά στο να φύγει με προβάδισμα. Τότε, ο Κοτάρσκι είχε κρατήσει την ομάδα όρθια. Προχθές το βράδυ ήταν ο Παβλένκο που κράτησε τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της πρόκρισης. Αν δεν ήταν ο Τσέχος τερματοφύλακας το σκορ ίσως να ήταν εις βάρος του "Δικέφαλου". Ο Ραζβάν Λουτσέσκου γνωρίζοντας τα σημάδια του παρελθόντος, εμφανίστηκε ψύχραιμος. "Το' χουμε ξαναδεί αυτό. Τότε προκριθήκαμε. Και τώρα υπάρχει πίστη, διότι οι παίκτες μου έδειξαν θέληση και μαχητικότητα". Ωστόσο. η εικόνα του ΠΑΟΚ χρήζει βελτίωσης...

Το θετικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν ηττήθηκε, παρά την κακή του εμφάνιση. Στη ρεβάνς στην Αυστρία, χωρίς την πίεση της πρεμιέρας, καλείται να εμφανιστεί βελτιωμένος. Η εικόνα του, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν απογοητευτική. Έδειχνε χαμένος στο γήπεδο, χωρίς νεύρο και πίστη. Δέκα στους έντεκα ήταν παίκτες που έπαιζαν μαζί και πέρυσι. Κι όμως! Καλύτερος των 11, με εξαίρεση τον Παβλένκο, ήταν ο Κένι που έπαιζε μαζί με τους παλιούς πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι. Ο Λουτσέσκου έχει να προβληματιστεί για πολλά. Για να επαναλάβει το "έργο" της Μπειτάρ πρέπει να δείξει αποτελεσματικότητα, καθαρό μυαλό κι αγωνιστική άνοδο,. Το ταλέντο υπάρχει, αλλά χρειάζεται να φανεί και στο χορτάρι.

ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Μία νίκη σε εννιά παιχνίδια! Αυτός είναι ο απολογισμός των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Και αυτή η νίκη είναι το ισχνό 1- Ο της ΑΕΚ επί της Χάποελ Μπερ Σεβά. Ειλικρινά δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει την επόμενη εβδομάδα. Δεν είμαστε σίγουροι ότι ο Παναθηναϊκός θα ξαναπιάσει την απόδοση που είχε με τη Σαχτάρ. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αυτό το... φάντασμα που είδαμε στην Τούμπα και λεγόταν ΠΑΟΚ θα πάει στην Αυστρία και θα πάρει την πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ. Ακόμη και η ΑΕΚ, που είναι φαβορί απέναντι στον Άρη Λεμεσού, προβλημάτισε με την αμυντική της αστάθεια και αφέλεια...

Ας αφήσουμε λοιπόν στην άκρη τις μικρότητες, τις καζούρες και όλα αυτά που αντιλαμβανόμαστε ότι σε οπаδικό επίπεδο έχουν το δικό τους γούστο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ζημιώνεται το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά, θα είναι καταστροφικό αν την επόμενη εβδομάδα για παράδειγμα μείνει εκτός Ευρώπης η ΑΕΚ. Όχι μόνο για τον «Δικέφαλο» που ούτως ή άλλως θα είναι μέγα κάζο, αλλά συνολικά για τη χώρα μας. Για να είμαστε ειλικρινείς πάντως, η ομάδα που προβλημάτισε περισσότερο απ' όλους ήταν ο ΠΑΟΚ. Δεν στεκόμαστε στο ότι είχε τον Παβλένκα ως κορυφαίο παίκτη του. Στεκόμαστε στο ότι ο ΠΑΟΚ δεν απείλησε καθόλου. Η άμυνα της Βόλφσμπέργκερ δεν τον αισθάνθηκε. Ο τερματοφύλακας των Αυστριακών λίγο έλειψε και θα έτρωγε... ποπ κορν για να έβλεπε το παιχνίδι με την ησυχία του.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Ο Νίκολιτς έχει καταφέρει πολλά σε μικρό χρονικό διάστημα, όσον αφορά στη νοοτροπία και την τακτική. Και με μοναδικό γνώμονα το αποτέλεσμα που θέλει η ΑΕΚ, αφού μπάλα θα παίξει τον Οκτώβριο. όπως έχει ξεκαθαρίσει και ο ίδιος. Το να έχει κατορθώσει και μάλιστα μέσα καλοκαιριού, χωρίς να έχει όλα τα «εργαλεία» στα χέρια του, και με την ομάδα λογικά ανέτοιμη, να μην χάνει, αφενός δεν είναι απλή υπόθεση και αφετέρου φανερώνει ότι η ΑΕΚ αποτινάσει από επάνω της σταδιακά την ηττοπάθεια. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια ομάδα, που στο μεγαλύτερο μέρος της, έχει τους περσινούς παίκτες.

Το... κακό όμως είναι ότι στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν υπάρχει ισοπαλία. Νίκη ή ήττα, είτε μιλάμε για 90λεπτο είτε για παράταση, είτε ακόμα και για πέναλτι. Μια ομάδα που στα 14 τελευταία παιχνίδια της στην Κύπρο, από τις αρχές του περασμένου Μάρτη και μετά, έχει σκοράρει κόντρα σε όλες τις ομάδες πλην της Πάφου. Δεν αναγάγω τον Άρη Λεμεσού σε... Παρί Σεν Ζερμέν, απλά εξηγώ και ενόψει του δεύτερου αγώνα, όπως είχα κάνει και πριν από το πρώτο, ότι η πρόκριση σε αυτές τις διπλές αναμετρήσεις είναι στο απόλυτο 50-50.

TA NEA

Η Εθνική μπάσκετ μετρά τις πρώτες μέρες προετοιμασίας της ενόψει Eurobasket και για ακόμα μία χρονιά υπάρχει η προσδοκία για κάτι καλό. Μην κρυβόμαστε, το κάτι καλό είναι η επιστροφή στα μετάλλια, τα οποία αγνοούμε από το μακρινό πια 2009. Για ακόμα μία χρονιά, βέβαια, είναι πολλές οι απώλειες, με σημαντικούς παίκτες να απουσιάζουν για διάφορους λόγους. Η περίπτωση του Νίκου Ρογκαβόπουλου, στην οποία αναφέρθηκε πρόσφατα και ο Βασίλης Σπανούλης, είναι πραγματικά για να απορείς. Από την άλλη, αν κάποιος δεν νιώθει υποχρέωσή του να είναι στην Εθνική, ίσως είναι καλύτερα να παραμένει εκτός. Η Εθνική δεν χρειάζεται να παρακαλά τον οποιονδήποτε, το αντίθετο πρέπει να συμβαίνει και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το μπάσκετ. Αλλά, προφανώς, εδώ κρύβονται και άλλα ζητήματα που ίσως να σχετίζονται με παρεξηγήσεις ανάμεσα σε κόουτς και αθλητή.

Από εκεί και πέρα, όσο υπάρχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για διάκριση. Αν είναι εκείνος καλά, είναι εκείνος καλά, τα πάντα είναι πιθανά, αρκεί βέβαια να έχει και από την ομάδα την υποστήριξη που χρειάζεται. Να φτιαχτεί μία ομάδα που θα τον βοηθά να δώσει το καλύτερο που μπορεί, που θα αξιοποιήσει στο έπακρο αυτό το υπερόπλο το υπερόπλο και που δεν θα περιμένει τα πάντα από εκείνον, όπως άλλες φορές.

